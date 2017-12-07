Гомельчанин с пистолетом устроил «бой» в своем подъезде 16 7.12.2017, 15:43

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Добровольно сдать свой пистолет 30-летний гомельчанин не согласился.

Второго декабря пьяный житель гомельской малосемейки устроил переполох в своем подъезде. Грустил, палил из пневматической копии пистолета Макарова, пугал людей, убегал от ОМОНа. Первой в милицию позвонила местная пенсионерка — сосед стреляет на лестнице, кому-то угрожает... О подробностях этой истории onliner.by рассказали в УВД.

Один из жителей дома увидел парня, молча сидящего на ступеньках между третьим и четвертым этажами. Впоследствии он пьяный стал размахивать пистолетом, угрожать, а позже начал беспорядочную стрельбу металлическими шариками диаметром 4,5 мм.

На место прибыл ОМОН со специальным снаряжением. Поднимаясь по лестнице, бойцы требовали стрелка прекратить стрельбу и сдать оружие. Мужчина, спотыкаясь, бежал вверх. При этом оставил на ступеньках куртку. В ее кармане нашлись ключи от квартиры. Омоновцы поднялись на восьмой этаж и под прикрытием кевларового щита открыли этими ключами дверь. Внутри обнаружился удивленный стрелок. Его задержали.

Добровольно выдать пистолет 30-летний гомельчанин не согласился, сказал, что не помнит, куда положил. Пневматический пистолет нашли без его помощи.

По предварительным данным, в процессе «боя» с неизвестным противником мужчина выстрелил не менее 10 раз. Следы от пулек найдены на стенах по пути движения гражданина, разбиты окна. Освидетельствование задержанного показало 2,62 промилле алкоголя в крови.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.