«Божественное вмешательство»: Американские F-35 будут сбивать ядерные ракеты 16 7.12.2017, 15:56

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Cпециально для F-35 разработан целый ряд уникальных высокотехнологичных инструментов.

Представьте себе, что спустя несколько секунд после того, как 28 ноября межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР Хвансонг-15 оторвалась от земли, новейший истребитель-"невидимка" F-35, вооруженный четырьмя ракетами "воздух-воздух" AIM-120 (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles, Amraams), запустил бы их по северокорейскому снаряду и уничтожил его.

Это отнюдь не абстрактная концепция или маркетинговая уловка. Речь идет об одном из актуальных вариантов нейтрализации северокорейской ядерной программы, которая развивается усиленными темпами: именно так Минобороны США могло бы совершать "кинетический" перехват северокорейских и иранских ракет, и в настоящее время американские ВВС готовят пилотов F-35 к выполнению упомянутой выше миссии. Об этом рассказывается в статье Aviationweek, перевод которой представляет Newsader.

Данная концепция впервые была обнародована в начале ноября членом Палаты представителей Дунканом Хантером. Выступая на мероприятии, которое было организовано "Альянсом за противоракетную оборону", конгрессмен заявил, что F-35 должны использоваться для того, чтобы успевать поражать ядерные ракеты на начальных этапах полета — то есть прежде, чем те будут уходить за пределы атмосферы. По его словам, F-35 сумеет сделать это, даже не входя в воздушное пространство КНДР и Ирана: диапазон ракет AIM-120D позволяет решать соответствующие задачи.

"Это похоже на божественное вмешательство, — объявил Хантер. — У вас есть F-35, у вас есть Amraams, и вы можете ликвидировать эти штуки прямо на старте".

В свою очередь Том Лоухед, возглавляющий Управление ВВС США по интеграции программы F-35, рассказал, что компания Northrop Grumman уже в течение нескольких лет тестирует эти стелс-самолеты на способность обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты.

Здесь надо отметить, что специально для F-35 компания разработала целый ряд уникальных высокотехнологичных инструментов, не имеющих аналогов в мире.

Во-первых, это AAQ-37 — Система улучшенной визуализации с распределенной апертурой (Distributed Aperture System, DAS), которая является совокупностью высокочувствительных электрооптических/инфракрасных датчиков: шесть сенсоров устанавливаются на планере таким образом, что обеспечивают пилоту постоянный полный сферический обзор, благодаря чему летчику не требуется каждый раз переключать эти "электронные глаза" на то или иное направление. Эффект особенно ярко проявляется в ситуации, когда пилот надевает специальный шлем F-35, позволяющий оператору видеть как бы "сквозь" самолет.

Во-вторых, это активный электронный сканирующий радар APG-81 — изобретение, которое, как считают эксперты "Военного обозрения", вполне сможет претендовать на Нобелевскую премию по физике: при весьма скромных габаритах и невысоком энергопотреблении его разрешающая способность такова, что "со стратосферных высот" он "позволяет отличить танк от БМП". "Создателям APG-81 непостижимым образам удалось добиться минимального разрешения на местности в пределах 30 х 30 сантиметров", — подчеркивает издание.

В-третьих, речь идет об инвестициях Northrop Grumman в программные решения по противодействию вражеской ПРО.

В октябре 2014 года компания провела эксперименты, в ходе которых выяснила, что установленная на F-35 система DAS способна отслеживать вражеские МБР и помогать наводить на них противоракеты таких систем, как THAAD (развернута в Южной Корее) и Aegis ("Иджис" — система ПРО морского базирования).

В 2016 году был проведен новый тест, в ходе которого F-35 помог американской ПРО "Иджис" уничтожить цель: самолет засек аэродинамическую мишень за горизонтом и доложил об этом на наземную РЛС, откуда сигнал был передан кораблю-ракетоносцу, который затем ликвидировал объект с помощью стандартизированной ракеты SM-6. Об этом сообщало ранее "Радио Свобода" со ссылкой на компанию-разработчик Lockheed Martin.

"Новый самолет показал, что, действуя скоординированно с другими системами вооружений, в состоянии без единого выстрела нейтрализовать широкий комплекс средств блокирования доступа в потенциальные районы военных действий, включая воздушно-космические, которые Россия развертывает в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а КНР – в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где они угрожают американским авианосным соединениям", — говорилось в материале издания.

В рамках этого испытания F-35 показал, что благодаря специальным датчикам способен помогать корабельной ПРО отслеживать угрозы, возникающие за горизонтом, и тем самым усиливать возможности данной ПРО.

Американские военные заявили тогда, что F-35 ощутимо увеличивает дистанцию эффективного обнаружения, распознавания и поражения воздушных и надводных целей ракетными комплексами, находящимися на вооружении военно-морского флота.

В пресс-релизе Lockheed Martin было подчеркнуто, что F-35 продемонстрировал свои возможности по интеграции с другими системами, доказав свое особое свойство — преумножать мощь всех действующих боевых элементов благодаря объединению своих собственных высокотехнологичных ресурсов с ресурсами внешних инструментов.

"[Совместная] демонстрация F-35 и Aegis Weapon System позволяет нам еще на один шаг приблизиться к осознанию истинного потенциала и мощностей этих сложных систем", — заявил тогда исполнительный вице-президент Lockheed Martin Дейл Беннет.

Побочным же — и весьма важным — экспериментальным результатом стало понимание того, что ракеты класса "воздух-воздух" типа Amraam вполне способны перехватывать баллистические снаряды потенциального противника.

Лоухед отметил, что для получения более точных данных потребуется провести дополнительные исследования, однако уже сейчас ясно, что потенциал F-35, направленный на ликвидацию вражеских ракет, будет реализован в течение ближайших трех лет. По словам Лоухеда, ВВС обучит оперативные эскадрильи F-35 проводить такие миссии: пилоты научатся уничтожать ракеты прямо на взлете. Именно эти задачи "глубокого проникновения" станут "хлебом" для F-35, уверен представитель Northrop.

Ранее неоднократно писалось о том, что благодаря стелс-технологии F-35 сможет проникать в плотные слои вражеской ПРО для выполнения миссий и возвращаться домой невредимым.

Тем временем Хантер, заседающий в подкомитете стратегических сил вооруженных сил, объявил, что офис вместе с лабораториями в Лос-Аламосе и Ливерморе работает над "дорожной картой" программы, которая позволит ракетам AIM-120, установленным на F-35, использоваться в качестве противоракетной обороны. Имеющаяся на самолете DAS изначально предназначалась для обнаружения ракетного и артиллерийского огня, а также прочих вражеских контрмер, однако теперь стало понятно, что технология имеет гораздо больше применений.