Бобруйчанка в Израиле: Минимальная заработная плата в стране - $1500 12 7.12.2017, 16:27

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Ирина Кондрусева проживает в Израиле около двух лет.

Ирина Кондрусева впервые съездила на экскурсию в Израиль на каникулы. Страна с теплым климатом и богатой архитектурой ей очень понравились. И следующий раз она приехала уже на полтора месяца к друзьям. Тогда и возникла идея переехать навсегда, пишет bobruisk.ru.

Жизнь до переезда

- Израиль окружен четырьмя морями: Красное, Средиземное, Мертвое и Галилейское. «Мертвое море напоминает консистенцию масла, вода как будто тягучая. Я очень люблю отдыхать на Средиземном, оно находится возле Тель-Авива», - делится девушка.

Ирина Кондрусева родилась в Бобруйске, училась в средней школе №27. После окончания школы Ира уехала поступать в Белорусский государственный медицинский колледж. Закончив учебу, она осталась работать в Минске акушеркой в роддоме. Сейчас Ирина проживает в Израиле около двух лет, а параллельно приезжает в Минск на сессию: она доучивается в университете по специальности «социальный-реабилитолог».

Самолет до Тель-Авива

В самолет до Тель-Авива она взяла по минимуму вещей: «Я считаю, что все необходимое можно купить на месте». Сейчас девушка живет в Иерусалиме. Она быстро адаптировалась в новой стране. «Я люблю жару, зимой в Израиле от 16 до 22 градусов, в зависимости от региона».

Ира работает продавцом в русском магазине. Но вскоре планирует подтвердить белорусский диплом, получить лицензию и работать по специальности: «Я собираю необходимые документы, потом их нужно падать в Министерство здравоохранения Израиля. Там меня направят на курсы, после которых я буду сдавать экзамен. Также нужно хорошо знать иврит и иметь сертификат, подтверждающий высокий уровень владения языком».

Иерусалим глазами бобруйчанки

Иерусалим глазами туриста отличается от того, где нужно жить постоянно. Прожив около двух лет, Ира поняла, что это не только религиозный город и место паломничества, но и современный развитый полис, где можно также вечером встретиться с друзьями в баре.

Новый год в Израиле (Рош-ха-Шана) уже отметили с 20 по 22 сентября. Это уже 5778 год по еврейскому календарю. Русские экспатриды отмечают праздник 31 декабря, возле христианского храма стоит елка, горят гирлянды.

Есть и опасные районы, где проживают ультраортодоксы, например. На улицах часто можно встретить людей в военной форме с оружием. «Это нормально. Здесь с детства прививается чувство долга перед родиной, поэтому каждый готов выйти и защищать свою страну. Армия – это очень престижно в Израиле, служащие получают льготы для поступления в университет. После армии молодые люди часто остаются работать по контракту». В армии служат и девушки. Ирину восхищает, что даже в форме им удается сохранять женственность.

Ира заметила, что в стране очень хорошо налажена транспортная система. В Иерусалиме удобно пользоваться автобусами. А чтобы доехать до столицы лучше всего взять поезд. В 2018 году власти собираются запустить новую линию сообщений: доехать из Иерусалима до Тель-Авива можно будет за 20 минут, вместо часа. «Вообще страна очень компактная, за шесть часов можно доехать на автомобиле из Юга до Севера».

Израильтяне

Люди идут на работу с улыбкой и хорошим настроением. «Возвращаясь в Беларусь, я замечаю недовольные и угрюмые лица. Часто могу услышать грубость от окружающих. В Израиле люди более добродушны и открыты, готовы помочь, подсказать».

Ира каждый день ездит на работу на автобусе и наблюдает за местными жителями. «Коренные израильтянки очень эмоциональные, импульсивные, быстрые». Женщины выглядят очень ухоженно, часто Ира замечает в автобусе девушек, которые наносят макияж прямо в общественном транспорте. «Женщины умеют подчеркнуть красоту своих восточных лиц». А вот над выбором одежды они не задумываются. Ира отмечает, что моды, как таковой, там нет.

Иврит

Ира учила язык самостоятельно. Иногда она просила помощи у знакомого, который живет долгие годы в Израиле и в совершенстве владеет ивритом. Сейчас девушка начала посещает курсы. «Язык сложно воспринимается русскими. Слова пишутся справа на лево. На письме гласные буквы не пишутся. Огласовки существуют только в устной речи».

Гастрономические особенности

В Израиле есть рестораны для клиента с любыми запросами. Но местные жители очень любят кушать на ходу. На улице повсюду продается хумус, который едят с питой, фалафель из нутовой муки. Ира была удивлена, что первых блюд вообще не существует. Но девушка очень быстро подстроилась под израильские обычаи. Ее любимый продукт – это тхина, паста из измельченного кунжута: «Я люблю есть ее просто так, ложкой».

Также в Израиле очень много фруктов. «Самый вкусный – это манго. В Беларуси я не могла позволить себя покупать манго: очень дорого, да и чаще всего его привозят неспелым. Сейчас я даже маме в Бобруйск привожу этот фрукт».

Единственное, чего не хватает – это не кошерных продуктов. Белоруска, каждый раз из поездки на родину, везет в Израиль свинину и сало.

Денежная монета Израиля – шекель. 10 шекель приравниваются к 3.5 долларам. Минимальная заработная плата в стране около 1500 долларов (5000 шекелей).

Что привести из Иерусалима?

Любимая достопримечательность Иры – Бахайские сады в Хайфе. «Лестница из белого камня подымается по склону вверх, прямо к Байхайскому храму. Вокруг цветут цветы, все тонет в зелени. Люблю сюда возвращаться и наслаждаться красотой».

Кроме сувениров, Ира советует обратить внимание на изделия местных ремесленников, которые можно найти на рынка: ковры, чеканка, кожаные чемоданы с теснением. Также очень славиться израильская косметика: «Я всегда беру маме и подругам средства для ухода и не обязательно на основе Мертвого море, здесь такая косметика даже не популярна».

Вернусь ли в Бобруйск?

«Нет. Я не ставлю цели провести остаток жизни в Израиле, но возвращаться в Беларусь тоже не хочу. Очень скучаю по моим родителям и родственникам. Пока только я к ним приезжаю. Но летом планирую подарить маме поездку в Израиль».