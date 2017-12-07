Гродненский активист вызвал «на ковер» председателя облисполкома 2 7.12.2017, 16:44

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Николай Соляник

Фото: racyja.com

За четыре года работы гродненского чиновника, попытки активистов записаться к нему на прием были безуспешными.

Активист Объединенной гражданской партии Николай Соляник добился встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Это чрезвычайно редкое событие для Гродно, передает «Радыё Рацыя».

Ведь традиционно, за четыре года работы гродненского чиновника, попытки общественных активистов записаться к нему на прием не приносили успеха. Их обращения перенаправляются к его заместителей. Рассказывает Николай Соляник:

- Во-первых, меня тоже хотели направить к заместителям. Я ответил, что буду разговаривать только с первым лицом. Возможно, меня знают по выступлениям на Площади, когда я не прятался во время акций против декрета №3. Я тогда назвал свою фамилию, имя, номер телефона, где прописан. Я не боюсь этой власти, потому что ничего противоправного не делаю.

Среди тем, которые поднял перед Владимиром Кравцовым Николай Соляник, - опасность атомной станции в Островце, тема "малого приграничного движения", которое не работает, качество обслуживания местной автоинспекции, общественного транспорта в микрорайоне Ольшанка, а также социальная справедливость. Как сказал Николай Соляник, не на все вопросы он получил ответ:

- Я прекрасно понимаю, какие у нас «выборы», какое законодательство. Еще в 1996 году я баллотировался в Верховный Совет. Прошел первый тур, а после Лукашенко отменил второй тур выборов.