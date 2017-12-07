Новогодние елки подорожали 2 7.12.2017, 16:50

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Самое маленькое деревце в Витебске можно будет купить за 9 рублей.

На самые ходовые новогодние елки высотой от метра до двух цена за год выросла на 20%, на елочных базарах Витебска такое деревце можно будет купить за 12 рублей, пишет news.vitebsk.cc.

На 21% процент подорожали новогодние деревья высотой от двух до трех метров, такая праздничная красавица обойдется в нынешнем году в 17 рублей. А вот на самые маленькие елочки (до одного метра) цену подняли только на 13% — с 8 до 9 рублей.

В среднем цена на новогодние елки и сосны, которые будут продаваться Витебским лесхозом на елочных базарах областного центра, за год выросла на 33%. При этом больше всего — на 47% — подняли цены на самые высокие деревья: высотой от 28 до 29 метров — с 116 до 170 рубле; высотой от 29 до 30 метров — с 119 до 175 рублей.

В этом году рождественские ярмарки и елочные базары начнут работу в Витебске с 16 декабря.

Следует отметить, что при покупке новогодней ёлочки непосредственно в лесничествах Витебского лесхоза, можно сэкономить до 25%, например, деревья высотой от двух до трех метров там будут стоить всего 9 рублей.