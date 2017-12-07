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Беларусь поставляет в Россию турецких томатов больше, чем сама Турция

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  • 7.12.2017, 17:01
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За 10 дней Россельхознадзор уничтожил 450 тонн овощей из Беларуси.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что объем задержанных турецких томатов, которые ввозятся в Россию через Беларусь, превышает объем официально импортируемых в Россию томатов из Турции, пишет RNS.

«На сегодня поступило 7 машин из Турции. За это время мы уничтожили и вернули всей овощной продукции: за 10 дней – 450 тонн. Это то, что из Беларуси приходило, включая томаты, которые турецкие, тоже из Беларуси, которых мы задержали больше, чем тех, которые пришли к нам прямым ходом», — сказал Данкверт.


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