Беларусь поставляет в Россию турецких томатов больше, чем сама Турция 6 7.12.2017, 17:01

1,817

За 10 дней Россельхознадзор уничтожил 450 тонн овощей из Беларуси.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что объем задержанных турецких томатов, которые ввозятся в Россию через Беларусь, превышает объем официально импортируемых в Россию томатов из Турции, пишет RNS.

«На сегодня поступило 7 машин из Турции. За это время мы уничтожили и вернули всей овощной продукции: за 10 дней – 450 тонн. Это то, что из Беларуси приходило, включая томаты, которые турецкие, тоже из Беларуси, которых мы задержали больше, чем тех, которые пришли к нам прямым ходом», — сказал Данкверт.