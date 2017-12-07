«Я еду туда и работаю там, куда не доезжают госСМИ» 4 7.12.2017, 17:25

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Независимая журналистка Ольга Чайчиц не боится судов и штрафов.

Сегодня суд Дзержинского района приговорил журналистку «Белсата» Ольгу Чайчиц и оператора Андрея Козела к штрафам в размере 30 базовых величин (690 рублей) с каждого.

Судья Инна Шейко признала их виновными в незаконном изготовлении и распространении информации (ст. 22.9 КоАП РБ).

Репортерский дуэт Чайчиц и Козела специализируется на освещении акций протеста, а также остросоциальных проблем, в основном — в регионах Беларуси. В начале ноября они подготовили для «Белсата» сюжет о конфликте между чиновниками и больной женщиной на Дзержинщине: последней не дают новый дом, хотя ее нынешнее жилье было признано непригодным еще в 2009 году.

Местные чиновники заявили журналистам, что не могут дать женщине новый дом в городке Негорелое, ведь тогда «их обвинят в коррупции». Именно председатель Негорельского сельсовета Василий Горкавчук и специалист по работе с обращениями граждан Дзержинского исполкома Алексей Свирский выступили как свидетели на суде над «белсатовцами».

«Сюжет мне не понравился, так как меня назвали «чиновником», для меня это слово оскорбительное, я — председатель сельсовета», — сказал Горкавчук.

8 декабря Чайчиц и Козела снова будут судить, на этот раз — за стрим. Речь идет о стриме с суда над журналистами «Белсата» за предыдущие стримы.

Кроме того, правоохранителям не понравился репортаж корреспондентов о том, как минчане борются с уплотнением в центре города. Пограничный комитет собирается построить здание во дворе жилого дома, но его жители не соглашаются с такими планами госструктуры и попросили «Белсат» показать их борьбу. Сюжет вышел в эфир 16 октября.

«Чаще всего мы работаем в регионах Беларуси, люди обращаются к нам, рассказывают о своих проблемах. Я еду туда и работаю там, куда не доезжают другие журналисты. А властям после этого ничего не остается, как отреагировать. Но вместо того, чтобы бороться с реальными проблемами людей, они борются со мной», — комментирует Ольга Чайчиц решение суда.

Напомним, только за текущий год количество административных дел, возбужденных в отношении независимых журналистов, в том числе фрилансеров, которые делали сюжеты для нашего телеканала, превысило 85.