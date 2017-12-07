Белорусы массово открывают банковские счета в Польше 7.12.2017, 17:59

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Наши соотечественники вышли по этому показателю среди иностранцев в Польше на второе место.

Количество банковских счетов, которые открыли в Польше иностранцы, за последние 5 лет выросла в 4 раза и вскоре достигнет цифры 500 тысяч. О том, граждане каких стран чаще всего хранят свои деньги в польских банках, передает «Польское радио».

Только за этот год количество банковских счетов, принадлежащих иностранцам, выросло вдвое. Более двух третей среди этих счетов принадлежит гражданам Украины. На втором месте - белорусы. На третьем - граждане Молдовы.

В некоторых банках иностранцам принадлежит около 20% всех недавно открытых банковских счетов. Это результат наплыва трудовых мигрантов, в первую очередь из Украины. Работодатели и сами работники массово открывают счета, на которые им приходит зарплата.

Польские банки быстро отреагировали на потребности новых клиентов. Почти все крупные финансовые учреждения имеют в своих отделах работников, которые разговаривают по-украински или по-русски. Банки переводят на украинский язык свои сайты, а также печатают информационные материалы на русском и украинском языке.

По данным Национального банка, иностранцы не только получают зарплату в Польше, но и начинают накапливать деньги. Только во втором квартале этого года иностранцы открыли 20 тысяч счетов, которые не служат для текущих расчетов. Это признак того, что эмигранты приживаются в новой стране.