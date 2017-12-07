«Такого хамства к деревенским людям даже у полицаев во время войны не было» 6 7.12.2017, 18:28

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Месяц у жителей агрогородка Малеч, Березовского района не было горячей воды в результате низкого давления газа.

Гасли водонагревательные колонки, газовые котлы и даже плиты. И газовики это знали, передает «Радыё Рацыя».

Жительница Наталья Кишкар настойчиво потребовала у "Березагаза" исправить ситуацию. Но вместо этого получила отключение газа в своей квартире: не заменила исправную алюминиевую гофру на нержавейку и не нашла на тот момент акта проверки дымохода. Рассказывает Наталья Кишкар:

- Приехали. Прибором померили. Я понимаю, что что-то не так. Мастер посмотрел и говорит: а вы знаете, что у вас алюминиевая гофра? Я говорю: я знаю, но у нас сейчас нет средств, чтобы поменять, мы собирались после нового года. У них сейчас идет монополия, что эти гофрированные металлические, нержавеющие дымоотводы производит Кобрин, нет сбыта. Может потому, что нужно разгрузить склады. Посмотрели, тяга есть, но перекрыли.

Для того, чтобы перекрыть семьи Кишкар газ, была вызвана дополнительная машина газовой службы и милиция. А проблема с давлением газа осталась. Присутствующего во время конфликта общественного активиста Анатолия Сахарушa возмутило поведение газовика, который даже не представился.

- Пожалуй такого хамства к деревенским людям и у полицаев во время войны не было. Такие люди даже слесарями в газовой службе не должны работать, - сказал активист.

Наталья Кишкар написала жалобу на имя председателя Березовского райисполкома и приготовилась собрать подписи односельчан. Но первый раз в районе для решени] проблемы хватило телефонного звонка в область. Руководство "Березагаза" принесло извинения за бестактность своего сотрудника.