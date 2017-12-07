закрыть
7 декабря 2017, четверг, 20:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, когда можно будет получить биометрический паспорт

8
  • 7.12.2017, 18:38
  • 5,250

Новые документы можно будет сделать по желанию гражданина.

ID-карты и новые биометрические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019 года, рассказал CityDog.by начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.

Новые документы можно будет сделать по желанию гражданина или же дождаться, когда закончится срок действия настоящего паспорта. Для выезда за пределы страны придется оформить загранпаспорт. На днях в «Белорусском доме печати» сообщили, что первую партию биометрических паспортов выпустят в четвертом квартале 2018 года, пишет агентство «Минск-Новости».

Пока что окончательный вид документов утверждается, но раньше прессе показывали, как, скорее всего, будут выглядеть новые паспорта и ID-карта:

Биометрический паспорт для выезда за границу, который будет стоить тоже одну базовую величину.

Интервью

Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?