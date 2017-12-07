Стало известно, когда можно будет получить биометрический паспорт 8 7.12.2017, 18:38

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Новые документы можно будет сделать по желанию гражданина.

ID-карты и новые биометрические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019 года, рассказал CityDog.by начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.

Новые документы можно будет сделать по желанию гражданина или же дождаться, когда закончится срок действия настоящего паспорта. Для выезда за пределы страны придется оформить загранпаспорт. На днях в «Белорусском доме печати» сообщили, что первую партию биометрических паспортов выпустят в четвертом квартале 2018 года, пишет агентство «Минск-Новости».

Пока что окончательный вид документов утверждается, но раньше прессе показывали, как, скорее всего, будут выглядеть новые паспорта и ID-карта: