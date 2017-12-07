Путин окончательно «всех переиграл» 8 7.12.2017, 18:55

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Ядерное оружие президенту России уже не поможет.

Отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане является высшей мерой справедливости в ответ на ту государственную программу допинга, которая осуществлялась российской властью во главе с Владимиром Путиным. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Дисквалификация и отстранение российской олимпийской сборной от Игр в Южной Корее является прямым следствием государственной программы допинга. Это не индивидуальная дисквалификация отдельных спортсменов, которые принимали и принимают допинг. Ни одно государство в мире ранее не подвергалось подобным санкциям, чтобы вся сборная была дисквалифицирована за допинг отдельных спортсменов.

В данном случае РФ подвержена этим санкциям за ту государственную программу, которая была приведена в действие российской так называемой властью. Эта программа включала в себя указания с самого верха, от Путина. Она шла вниз, на тот момент к министру спорта Виталию Мутко, который в данный момент повышен в должности и является вице-премьером российского правительства. В этом участвовала ФСБ. На весь мир известны постыдные истории с подменой баночек с мочой, где ФСБшники меняли допинг-пробы анализов спортсменов. И именно за государственную политику допинга российская сборная отстранена от Игр.

В этом отношении удивительным образом была совершена так называемая #многоходовочка и #Путинвсехпереиграл. Потому что нужно было еще так умудриться – это не так просто сделать. Чтобы сначала провести собственную Олимпиаду в 2014 году, между прочим, за 50 миллиардов долларов - а это деньги налогоплательщиков, 60 процентов из которых были украдены. Потом, на основании этой Олимпиады быть отстраненными от следующей зимней Олимпиады в 2018 году. И при этом, медленным темпом, но все-таки проиграть Олимпиаду-2014 в командном зачете. И, фактически, не просто отдать (медали), а подвергнуться унизительной процедуре отбирания медалей за 2014 год, быть "прославленным" на весь мир с этими баночками с мочой. При этом на следующей Олимпиаде в Южной Корее состоится торжественная церемония награждения медалями тех спортсменов, у которых эти награды были отобраны российскими ворами.

Ведь как обычно проходит дисквалификация? Спортсмен принимает допинг, у него есть тренер и врач, их ловят на допинге, после чего они отстраняются от соревнований. И Международный олимпийский комитет, а также национальный олимпийский комитет, страну которого представляет спортсмен, решают, какова мера дисквалификации конкретно этого спортсмена. А сейчас мы видим исключительный случай, который основан на том, что российское государство было поймано на государственной программе допинга. Это не индивидуальные спортсмены, их тренеры и врачи. Этим занималось российское государство, включая все высшее так называемое политическое руководство и силовой аппарат подавления в лице ФСБ.

Это коллективная ответственность, которая во многом несправедлива по отношению к чистым спортсменам. Но по-другому никак не сделать, по-другому не наказать государственную программу допинга.

И при этом не забываем, что у каждого чистого спортсмена имеется возможность поехать на Олимпийские игры в качестве олимпийского спортсмена из РФ, не имея российской символики на форме. А если кто-то, дай Бог, из них выиграет какие-то медали, то на церемонии награждения не будет звучать российский гимн. Вот и все. А все остальное, я думаю, сделано по справедливости. И пока РФ не удовлетворит все требования, которые налагает на нее МОК, она и на дальнейшие Олимпийские игры не будет допущена.

Что касается заявления Светланы Хоркиной о ядерном оружии (олимпийская чемпионка из РФ напомнила о ядерном оружии в ответ на громкий запрет, - прим.), то я могу сказать две вещи. Если титулованный спортсмен завоевал золотую, серебряную или бронзовую олимпийскую медаль, это не говорит о том, что у него в голове есть мозг, а не опилки. И когда люди с не самыми последними именами в спорте начинают употреблять риторику Ким Чен Ына, то это унижает, прежде всего, всю Российскую Федерацию, от имени которой такая идиотка как Светлана Хоркина несет такой бред.

Я просто пытаюсь сообразить. Вот если бы эквивалент Светланы Хоркиной был бы где-нибудь в США или в какой-нибудь другой ядерной державе, и какая-нибудь спортсменка из США или Великобритании сказала бы то же самое. Интересно, что с ней вообще было бы – как в публичном поле, так и в правовом? В этом и заключается репутация, как самой Хоркиной, так и всей Российской Федерации, которая не создает последствий для таких высказываний как с точки зрения публичного осуждения, так и с точки зрения правовой оценки подобным словам.

Если бы олимпийский скандал развивался по-другому сценарию с точки зрения реакции российской стороны; если бы Мутко был уволен и привлечен к ответственности; если бы был уволен глава ФСБ [Александр] Бортников; если бы были привлечены к ответственности должностные лица из ФСБ, РУСАДА, НОК России; если бы был привлечен к ответственности и снят с должности глава НОК Александр Жуков и если бы НОК России и РУСАДА сотрудничали бы с МОК и ВАДА, то российская сборная поехала бы на Олимпиаду в Южной Корее в составе чистых спортсменов, но это была бы олимпийская сборная России. А поскольку реакция была такова, что "мы все отрицаем, а своих не сдаем", но под гениальным руководством гениального стратега Путина, то все оказались в одном месте, которое начинается с буквы "ж".