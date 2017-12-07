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В Армении требуют запретить вещание российских телеканалов

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  • 7.12.2017, 19:28
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Вещание российских каналов хотят запретить из-за клеветы и систематической пропаганды.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, с подобным заявлением выступил «Фронт во имя армянского государства».

«В связи с дискриминацией по национальному признаку, посягательством против Конституции Армении, клеветой и систематической пропагандой иных отвергаемых законом деяний, мы требуем приостановить действие лицензий на вещание телеканалов «РТР – Планета», «Первый канал – СНГ», «Мир».

По той же причине необходимо обязать компании, предоставляющие услуги кабельного телевидения, прекратить вещание вышеупомянутых каналов, а также «НТВ», «Звезда», «Рен ТВ», - говорится в заявлении.


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