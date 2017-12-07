В Палестинской автономии начались беспорядки после заявления Трампа о Иерусалиме 4 7.12.2017, 19:50

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Реагируя на призыв к новой интифаде, палестинцы вступили в столкновения с израильскими солдатами.

В Палестинской автономии в четверг, 7 декабря, начались массовые беспорядки, вызванные заявлением президента США Дональда Трампа, который объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. В Вифлееме, Хевроне, Рамалле и на административной границе сектора Газа ранены, по меньшей мере, 20 палестинцев, утверждает министерство здравоохранения автономии, передает агентство dpa.

Ранее лидер радикального исламского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде. Хания заявил, что признание Иерусалима израильской столицей означает "объявление войны против палестинцев". В четверг утром на палестинских территориях объявлена генеральная забастовка, передает DW.

В ответ на призык к интифаде сотни палестинцев на Западном берегу реки Иордан и на административной границе сектора Газа с Израилем вступили в столкновения с израильскими солдатами, которые применяли слезоточивый газ и использовали водометы. Сообщается, что протестующие бросали камни и жгли покрышки на улицах. Из опасения перед дальнейшей экскалацией конфликта израильская армия усиливает свое присутствие на Западном берегу реки Иордан.

Заседание СБ ООН намечено на пятницу

На пятницу, 8 декабря, назначено экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал 6 декабря экстренное заседание Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Эрдоган обвинил Трампа в том, что своим решением президент США "разжигает огонь в регионе".

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом и объявил уже объединенный город своей столицей. Это решение не было признано Советом Безопасности ООН, который уже почти 50 лет призывает Израиль вернуть суверенитет над Восточным Иерусалимом палестинцам, считающим его столицей своего будущего государства.