После гибели 11-летней девочки переход у ТЦ «Замок» закрыли 1 7.12.2017, 20:19

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Какие преобразования ждут переход, пока неизвестно.

Переход у ТЦ «Замок» закрыт: там убрали светофоры и знаки, а вдоль проспекта Победителей поставили специальные высокие ограждения, передает kp.by.

Напомним, в этом месте 2 декабря грузовик наехал на людей, когда они переходили дорогу на зеленый свет. Погибла 11-летняя девочка, еще четырех человек доставили в больницу. Сейчас 55-летний водитель под стражей, на него завели уголовное дело. Следственный комитет установил, что автомобиль не прошел техосмотр, в последний раз ЗИЛ проверяли в 2015 году. На этом переходе не в первый раз происходят аварии: год назад автомобиль сбил 13-летнюю девочку, она получила черепно-мозговую травму.

Там убрали светофоры и знаки, а по сторонам проспекта Победителей поставили ограждения

Фото: Никита НЕДОВЕРКОВ

С 7 декабря здесь временно не работает и остановка общественного транспорта «Площадь Государственного флага» со стороны «БелЭкспо». Теперь, если вы едете из центра Минска в торговый центр, нужно выходить на остановке «Республиканский центр тенниса» и спускаться в подземный переход в 300 метрах от «Замка». Такие изменения вызывают у прохожих недоумение. Безопасность важна, но стало неудобнее.

На этом переходе не в первый раз происходят аварии, год назад на этом переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку, она получила черепно-мозговую травму

Фото: Никита НЕДОВЕРКОВ

Какие преобразования ждут переход, пока неизвестно, столичные чиновники должны принять решение.

- Профессиональная работа инженеров дорожного движения - это не рефлексировать на каждый отдельный случай, хоть он и печальный. Серьезные решения принимаются после системного анализа и обоснований, - объясняет руководитель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - В Минске на радиальных магистралях происходит около половины ДТП с тяжелыми последствиями, их доля растет, поэтому на них нужно навести порядок. Во-первых, успокоить движение на магистралях. Так, на малых улицах устанавливают искусственные неровности (лежачие полицейские. - Прим.), на магистралях их применять нельзя. Управлять потоком движения нужно другим способом: с помощью средств регулирования и контроля скорости. Также магистрали должны быть отделены от пешеходов, там нужно снижать скорость до 50 км/ч. Во-вторых, нужно наладить систему контроля грузового транспорта. Грузовики у нас часто действуют вне логистических систем. В городах Европы для доставочных грузовиков действуют специальные нормы: например, двигаться только ночью и по определенным маршрутам.

С 7 декабря здесь временно не работает и остановка общественного транспорта «Площадь Государственного флага» со стороны БелЭкспо

Фото: Никита НЕДОВЕРКОВ

- Многие полагают, что логичнее было бы установить в этом месте подземный переход.

- Это приемлемое решение, и в том месте строительство подземного перехода технически возможно. Но есть и проблема: пожилым и людям с ограниченными возможностями трудно спускаться по конструкциям перехода. В этом случае возможна гибель людей при переходе по проезжей части над подземными переходами.

Такие изменения вызывают у прохожих недоумение

Фото: Никита НЕДОВЕРКОВ