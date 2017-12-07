США и РФ обменялись жесткими заявлениями в ОБСЕ по Украине 7.12.2017, 20:22

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Тиллерсон и Лавров обменялись колкостями.

США и Россия обменялись жесткими заявлениями на заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене. Глава МИД России Сергей Лавров на заседании в четверг, 7 декабря, обвинил Запад в разрушении архитектуры безопасности в евроатлантическом регионе путем "необузданной экспансии" со стороны НАТО и размещения системы противоракетной обороны в Европе, передает DW.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США никогда не смирятся с "оккупацией и попыткой аннексии Крыма". Он обещал, что санкции против России останутся в силе до урегулирования конфликта вокруг Украины. Напомнив о том, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выступал за улучшение отношений с Россией, Тиллерсон сказал: " У нас могут быть разногласия в других сферах, но когда одна страна вторгается в другую, такое трудно игнорировать и идти навстречу друг другу".

Глава американской дипломатии назвал конфликт вокруг Украины главным препятствием к улучшению отношений с Москвой. "Мы с самого начала дали России ясно понять: нужно решить проблему Украины, она является самым трудным единичным препятствием на пути к нормализации отношений".

Накануне Тиллерсон выражал надежду на то, что его встреча с Лавровым в Вене позволит достичь подвижек в решении вопроса о наделении миротворцев ООН в Донбассе сильным мандатом. Однако Лавров назвал эту идею попыткой урегулировать конфликт на востоке Украины силовым путем, что, по мнению наблюдателей, практически не оставило возможностей для компромисса.