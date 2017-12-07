Молдова просит вывести российские войска из Приднестровья 1 7.12.2017, 21:05

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Глава МИД Молдовы с трибуны ОБСЕ вновь требует вывода российских войск с территории республики.

Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Андрей Галбур подтвердил требование Кишинева о выводе российских войск с территории республики, передает telegraf.com.

Как сообщила пресс-служба МИДЕИ, об этом он заявил в своем выступлении в четверг на 24-м заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ.

"Молдова по-прежнему глубоко обеспокоена продолжающимся незаконным присутствием иностранных военных войск на ее территории. Мы твердо подтверждаем наше требование о полном выводе российских войск с территории Молдовы, в соответствии с международными обязательствами и положениями Конституции Молдовы" - заявил Галбур.

Он также подтвердил позицию Кишинева о необходимости "начать обсуждения по изменению нынешней миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом".

В своем выступлении глава молдавской дипломатии затронул актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ, подчеркнув важность "всестороннего отношения к безопасности, необходимость активизации контроля над обычным вооружением в Европе и выполнения международных обязательств, принятых на себя государствами-участниками".

Он высказался за активизацию усилий ОБСЕ по предотвращению и управлению кризисами в регионе, в том числе украинским, учитывая его влияние на среду региональной безопасности.

Говоря об урегулировании приднестровского конфликта, Галбур подтвердил позицию официального Кишинева относительно необходимости продолжения переговорного процесса в формате "5+2", приветствуя возобновление переговоров, раунд которых состоялся в Вене на прошлой неделе.

"Власти Молдовы полны решимости и впредь прилагать усилия по выявлению всеобъемлющих и устойчивых решений путем предоставления специального статуса приднестровскому региону, с соблюдением суверенитета и территориальной ценности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ", - заявил Галбур.

Как сообщили "Интерфаксу" в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы, вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан, который принимает участие в заседании Совета министров ОБСЕ, провел ряд консультаций с представителями формата "5+2". Консультации были проведены "с целью согласования консолидированного мнения по проекту декларации о переговорном процессе урегулирования приднестровского конфликта".

Согласно сообщению, проект документа должен включить оценку достигнутых результатов в период председательства Австрии в ОБСЕ, обязательства участников переговорного процесса, приоритетные задачи, установленные на 2018 год, когда председательство в ОБСЕ перейдет к Италии, а также предпосылки для активизации процесса урегулирования приднестровского конфликта.