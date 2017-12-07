Винцук Вячорка: Ситуация с белорусским языком радикально изменилась 5 7.12.2017, 21:19

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Винцук Вячорка

Ситуация с белорусским языком изменилась не благодаря государственной языковой политике, а вопреки ей.

Две трети населения Беларуси заявили о свободном владении белорусским языком, чуть меньше четверти утверждают, что говорят по-белорусски дома. Но на уличных вывесках, по телевидению, радио, в разговорах на рынках или троллейбусах - русский. В подавляющем, «убивающем» белорусский большинстве. Почему?

Приведенные выше данные были получены в результате переписи 2009 года (перепись населения проводится раз в 10 лет), и в последующие годы разные исследователи об употреблении белорусского говорили то более оптимистично, то куда мрачнее. Очевидным осталось одно: русский язык господствует в Беларуси, пишет ВВС.

«Когда при официальных переписях спрашивают, на каком языке вы говорите, наш человек в первую очередь лихорадочно думает: а что сейчас государству нужно? В белорусской традиции ответить так, как государству нужно», - замечает Винцук Вячорка, лингвист, долгое время возглавлявший Белорусский Народный Фронт.

«Политика современных белорусских властей вернулась к советской практике после короткого перерыва в начале 90-х, когда белорусский имел статус единственного государственного, - утверждает лингвист Винцук Вячорка. - Если обратимся к официальной статистике, в 2010 году в средних школах 19% училось по-белорусски, а в этом учебном году 13%. С каждым годом по проценту убавляется. Во всех высших учебных заведениях 300 человек только реально учатся по-белорусски - большую часть своего учебного времени. Это даже не один процент, это сотые доли от общего количества студентов. Этим государство нам показывает - вот место вашего языка!».

Проблема двуязычия - в политической и лингвистической сфере, судя по всему, разрешится не завтра. Но лингвист Винцук Вячорка констатирует: за последние годы ситуация с языками в Беларуси все-таки изменилась.

«Мне было 20 лет в советскую пору, и мы тогда знали друг друга, говорящих на литературном белорусском в более чем миллионном Минске, - рассказывает он. - Абсолютно несравнима сегодняшняя ситуация! Выросло и вошло в сознательный возраст поколение, что появилось в период динамичного национального возрождения. И подросло уже поколение, которое реализуется в создании альтернативной культуры. Если белорусский язык унижали ярлыками «деревенский», «колхозный», то сегодня этого нет. Радикально изменилась ситуация - не благодаря государственной языковой политике, а вопреки ей. Это показывает огромную жизненную силу белорусского языка».