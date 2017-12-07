Шульц предлагает создать «Соединенные Штаты Европы» до 2025 года 4 7.12.2017, 21:30

1,440

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Лидер СДПГ призвал к более глубокой европейской интеграции.

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая могла бы привести к созданию «Соединенных Штатов Европы» до 2025 года.

Об этом он сказал во время съезда СДПГ, сообщает EUobserver.

«Я предлагаю европейский конституционный договор, который создает федеральную Европу», - сказал Шульц.

По его словам, договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажутся от него, автоматически должны покинуть блок.

Шульц убежден, что только усиленный ЕС может действовать как в противовес правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Он отметил, участие СДПГ в коалиции предусматривало бы, что европейская политика Германии была бы в меньшей степени сосредоточена на жесткой экономике.