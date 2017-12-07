Лауреатами премии имени Олехновича стали бывшие политзаключенные 1 7.12.2017, 21:48

Лауреатами премии стали Андрей Санников, Дмитрий Дрозд, Николай Дедок и Леонид Петренко.

Лауреатами премии имени Франтишка Олехновича за тюремную литературу стали бывшие политзаключенные. Это — Андрей Санников (за книгу «Мая гісторыя»), Николай Дедок («Фарбы паралельнага свету»), Дмитрий Дрозд («Бунт ботаников») и Леонид Петренко («Камерные сны»). Леонид Петренко на сегодняшний день находится за решеткой, он осужден на 10 лет заключения.

Основали эту премию «Радыё Свабода» и Белорусский ПЕН-центр. Она присуждается авторам, которые были арестованы или находятся в тюрьме.