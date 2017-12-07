Сегодня Глеб мог красиво завершить карьеру на «Эмирейтс» 1 7.12.2017, 21:59

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Александр Глеб

Возможно, главный облом в карьере лучшего белорусского футболиста.

Матчем с «Арсеналом» в Лондоне БАТЭ завершает еврокубковую осень. Будем честны, шансов на продолжение борьбы в ЛЕ у борисовчан немного: нужно обыгрывать «канониров» и надеяться на ничейный исход встречи «Кельна» и «Црвены Звезды». Звезды должны сойтись.

Лондонцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, поэтому никаких больших задач на игру у Венгера нет. Главная цель наставника – проверить молодежь и ближайший резерв перед важным отрезком в чемпионате. В общем-то, рядовой поединок. Но ведь он мог стать запоминающимся как для белорусов, так и для фанатов «пушкарей», пишет «Трибуна».

Сразу после жеребьевки Лиги Европы Александр Глеб, пребывающий в статусе свободного агента, предложил свои услуги БАТЭ. Подтолкнула его к этому возможность сыграть против своего лондонского «Арсенала», в котором футболист выступал в середине «нулевых». Полузащитник хотел красиво завершить карьеру в выездном матче на «Эмирейтс» и ради своей мечты был готов выступать за борисовчан бесплатно. Звездный белорусский футболист прощается с футболом на 60-тысячном красавце-стадионе в матче против английского гранда. Круто звучит, неправда ли?

Но в Борисове Глебу сказали категоричное «нет». Анатолию Капскому было больно отказывать футболисту, который неоднократно приходил на помощь БАТЭ. Но босс «желто-синих» остался на стороне коллег, которых это возвращение не устраивало со спортивной точки зрения. К такому повороту событий Алекс отнесся нормально и с пониманием, но на первый матч в Борисов не поехал.

С хорошим знакомым Арсеном Венгером полузащитник все же увиделся. Встреча прошла в минском отеле Marriott и получилась очень теплой. Тренер и футболист сделали селфи на память и обменялись подарками: Александр вручил Арсену оригинальные кружки, а взамен получил арсенальскую форму со своим номером 13 и приглашение на ответный матч в Лондоне.

В «Арсенале» белорусского хавбека помнят до сих пор. Спустя 12 лет клубный Twitter напоминает болельщикам о трансфере белоруса.

Количество лайков и ретивтов поста показываtт, что по прошествии стольких лет поклонники «канониров» не забыли футболиста. В комментариях англоязычных пользователей о Глебе можно увидеть только позитив.

Такая реакция вполне объяснима. В столице Англии он провел лучший этап своей карьеры. В «Арсенале» Алекс сходу стал основным и помог «канонирам» добраться до финала Лиги чемпионов. После ухода «непобедимых» Глеб, Фабрегас и Фламини стали лидерами обновленной дружины Венгера и едва не выиграли АПЛ в сезоне-2007/2008. До сих пор «Арсенал» тех лет фанаты вспоминают как одну из самых зрелищных команд в истории.

Эффективность и красота игры белоруса заключалась в дриблинге, голевых и предголевых передачах. Вот так он зажигал в последнем почти чемпионском сезоне.

Забивал Глеб редко – всего 10 голов за 90 матчей.

Крутость Глеба времен «Арсенала» подтверждают его партнеры по команде, которые в интервью часто рассыпаются в комплиментах белорусу. Например, Сеск Фабрегас поставил белорусского товарища в один ряд с Месси и другими «технарями» мирового футбола:

– Самый техничный футболист, против которого приходилось играть? Их было множество. Месси, Неймар… Александр Глеб был очень техничным футболистом. Деннис Бергкамп, Тьерри Анри.

Французский защитник Бакари Санья и вовсе назвал Глеба лучшим футболистом, с которым он играл:

– Лучший игрок, с которым я когда-либо играл, – Александр Глеб. Когда я пришел в «Арсенал», Глеб играл как волшебник. Он так здорово обращался с мячом и на поле мог делать то, что хотел – отдавал пасы, забивал, у него был великолепный дриблинг. Ему было все равно, против кого играть, он действовал просто здорово

После перехода в «Барселону» Александр получил похвалу от Тьерри Анри:

– Алекс – великолепный футболист. Я очень рад, что он присоединился к нам. Глеб может сыграть на разных позициях и обладает отличным видением поля. Я считаю, что это замечательное приобретение, потому что он превосходный игрок. Мне стоит прекратить говорить, иначе я сделаю из Алекса Пеле.

Для Венгера белорусский хавбек был очень важен. Отпускать в Каталонию одного из своих лидеров французский специалист не хотел. В интервью «Спорт-Экспрессу» Глеб рассказал трогательную историю, как Арсен пытался его удержать:

– Помню эпизод – отпуск, я в Беларуси. В лодке с приятелем, рыбачим. И тут эсэмэска от Венгера: «Я тебя никуда не отпущу! Ты нужен мне, ты нужен команде». У меня аж слеза потекла, клянусь!

Однако даже такое сентиментальное сообщение не переубедило игрока сборной Беларуси. Своим уходом Глеба очень расстроил тренера «канониров». Впоследствии французский специалист не раз называл переход Глеба в «Барселону» ошибкой:

– Когда Алекс переходил в «Барселону», это был лучший клуб мира, так что понять его нетрудно. Оценивая его решение сейчас, можем сказать, что уйти было для него не самым разумным решением, ведь переход оказал негативное влияние на развитие его карьеры. А ведь он был очень хорошим игроком!

В «Арсенале» Александру посчастливилось играть бок о бок с именитыми одноклубниками.

В соперниках у Алекса тоже были звезды мировой величины.

В четверг Глеб мог вернуться на «Эмирейтс» и снова сыграть против знаменитостей. Но не сложилось. Поскольку сейчас красивого завершения карьеры не произошло, Александр продолжает искать себе новый клуб и собирается еще один сезон провести в качестве футболиста. Несмотря на то, что уже с мая не имеет игровой практики.

Кроме того, экс-игрок «Арсенала» пробует себя в роли эксперта на «Матч ТВ». Ляпы случаются, но Глебу новое занятие нравится. Вдохновленный футболист даже пообещал каналу устроить интервью с Венгером. Возможно, следующая встреча Алекса и Арсена случится именно при таких обстоятельствах.