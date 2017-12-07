Хлесткая пощечина Кремлю 5 Вадим Зайдман, kasparov.ru

7.12.2017, 22:05

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Спортивный позор может открыть глаза россиянам на суть путинского режима.

Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018 — это на сегодняшний день наибольший позор всех лет путинского правления. Позор России и лично Путина, хлесткая пощечина ему. Почему позор страны — очевидно. Великая Россия с большими спортивными традициями, привыкшая быть в авангарде по количеству собранных на олимпиадах медалей, при Путине, чтобы сохранить в этом авангарде свое место, на государственном уровне организовала масштабную допинговую программу, опустившись до подмены баночек с мочой спортсменов. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал случившееся беспрецедентной атакой "на целостность Олимпийских игр и спорта". А ведь Бах считался человеком Путина. Теперь, после Трампа, он станет еще одним разочарованием Владимира Владимировича.

Почему позор лично Путина — еще понятней. Путину, с его поистине маниакальным детским самолюбием (такие детки никогда не любят, не умеют проигрывать; проиграв, начинают швыряться игрушками, а то и заходятся в истерике) нужно было устроить не только помпезную Олимпиаду в Сочи, но и, конечно, быть на ней неоспоримым победителем, утереть пиндосам нос. А при Путине даже российский спорт стал пробуксовывать, что выглядело вполне закономерно: что при нем, крестном отце всероссийского распила, не стало пробуксовывать, а то и просто не захирело? Но можно допустить упадок науки, образования, медицины, культуры, чего угодно — не в этом для него состоит престиж страны — но только не спортивных достижений, тем более на таком его детище как Сочинская Олимпиада. И чтобы этого не допустить, и были задействованы все возможности государственного ресурса. Вроде как на выборах — те же махинации и подтасовки. Только там подменяют бюллетени, а здесь — баночки с мочой. Понятно поэтому, что для Путина отстранение России от участия в Олимпиаде — даже большее унижение, чем исключение страны из G8, клуба развитых стран.

МОК оговорил, что "чистые" россияне, не замешанные (не замеченные) в употреблении допинга, смогут участвовать в Олимпиаде в качестве "спортсменов из России". Наивные люди, эти господа в МОКе! Кто ж им позволит участвовать в соревнованиях в личном качестве! Это ж никакого престижа для России, наоборот — дополнительное унижение, особенно если такой спортсмен займет призовое место.

Официальные лица России тут же не замедлили подтвердить мою гипотезу. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал за всех российских спортсменов: "Позиция однозначная у всех. Россияне под нейтральным флагом выступать не будут. Такой вариант даже не рассматривается".

Вообще-то, мог бы и не говорить. Трудно себе представить кого-либо из российских спортсменов, которые при нынешней угарной атмосфере ура-патриотизма в стране рискнули бы принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Тут же наклеят ярлык национал-предателей и устроят всероссийскую травлю. Думается, все спортсмены это прекрасно понимают и без руководящих указаний А. Жукова — так же, как журналисты федеральных СМИ без всякой цензуры знают, о чем можно и о чем нельзя писать или говорить в эфире. Вот такая обструкция в случае "шаг влево, шаг вправо" — это уже стиль Северной Кореи.

Помнится, когда от участия в летней Олимпиаде-2016 в Бразилии за тот же допинг была дисквалифицирована команда российских легкоатлетов, сколько было стенаний о недопустимости коллективного наказания! Указывалось на то, что спортсмены годы готовятся к тому, чтобы выступить на Олимпиаде, и недопуск их к соревнованиям — это жестоко, это крушение, может быть, всех их жизненных надежд.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева написала тогда в The New York Times: "Давайте говорить прямо: допинг — это глобальная проблема, которая бросает тень на легкую атлетику во многих странах. Почему, если некоторые российские спортсмены проваливают допинг-тесты, от запрета на выступления должны страдать и "чистые" атлеты? Почему мы не можем соревноваться в Рио-де-Жанейро против других "чистых" атлетов из других стран? Ведь участники Игр — это отдельные люди, а не целые страны. IAAF не должна наказывать всех за проступки некоторых".

Исинбаевой в интервью "Комсомольской правде" вторил ее тренер и наставник Евгений Трофимов: "Лена столько сил потратила на то, чтобы вернуться в большой спорт после рождения ребенка, она находится в блестящей форме, ставит личные рекорды на коротком разбеге, живет мечтой выиграть еще одну олимпийскую медаль... А какие-то дяди в пиджаках наказывают ее за то, чего она не совершала, и отнимают возможность поехать в Рио. Разве это правильно?"

А вот теперь, когда "дяди в пиджаках" из МОК говорят: пожалуйста, "чистые" спортсмены, можете участвовать — оказывается, что "такой вариант даже не рассматривается". Этим А. Жуков, представляющий спортивное чиновничество России, выдает себя с головой: все их стенания, вся забота о переживаниях спортсменов, которые "годы готовились", — сплошное лицемерие и показуха. Как будто дело в каких-то спортсменах. — В престиже дело!

Можете не сомневаться: если бы сейчас МОК сам не предложил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде в личном качестве, Мутко и Ко (включая того же Жукова) с пеной у рта возмущались бы очередным коллективным наказанием спортсменов и требовали допустить к соревнованиям тех, кто не замечен в допинге!

Справедливости ради надо сказать, что спорт, спортивные победы еще во времена СССР были вопросом престижа страны. Это, видимо, черта всех автократических и диктаторских режимов (вспомним Гитлера и берлинскую Олимпиаду-1936).

Здесь сделаю небольшое лирическое отступление.

Сейчас я небольшой футбольный болельщик, а в школьные и студенческие годы "болел" часто. Мундиаль 1982 года в Испании оказался богат на... смешные оговорки российских спортивных комментаторов. Например.

"Матч между командами КАМЕРУНА и ПЕРУНА окончился вничью, 0:0".

В матче "Бразилия — Шотландия": "Фалькао попал в штангу и затем влетел в ворота!"

В матче "Аргентина — Венгрия": Марадона "забил в этом матче два мяча: один в ворота сборной Венгрии, другой в правый нижний угол".

И, наконец, главный, на мой взгляд, перл, от ведущего нашего комментатора Николая Озерова: "Блохин хоть и попал в штангу, но уже после свистка. К тому же это был и не Блохин".

Когда я понял, какой грядет урожай, я схватил ручку и стал тупо записывать за комментаторами. А потом оформил это в небольшую юмореску. И когда вскоре после чемпионата оказался в Москве, занес эту вещицу в "Литературную газету", в клуб "Двенадцать стульев".

Особое удовольствие нескольким сотрудникам, прочитавшим мою юмореску, доставило узнавание того, что пару недель назад они сами слышали по телевизору: "Да-да, мы помним эти оговорки!" — радостно доложили они. Тем не менее, Павел Хмара сказал, что заметка эта опубликована быть не может: "Спорт в Советском Союзе — это политика", — резюмировал он.

Честно говоря, я до сих пор не понимаю, в чем заключался криминал этой безобидной и совершенно аполитичной юморески. Видимо, на тему спорта в СССР лучше было вообще не шутить. За это точно бы не наказали. Береженого бог бережет.

К чему я все это? А к тому, что, поскольку спорт в сознании многих россиян так же, как и у Путина, еще с советских времен ассоциируется с престижем страны, не исключено, что нынешний позор России в связи с ее олимпийской дисквалификацией, парадоксальным образом откроет глаза части россиян, прежде всего болельщикам, на существо путинского режима. Не нефте-, газодобыча плюс распил всей страны, не политические убийства, не войны, одна за другой развязываемые режимом, и не тысячи уже убитых в Украине и Сирии — а вот этот спортивный позор России.

Не исключено, что здесь даже усилия зомби-ТВ окажутся бессильны. Несмотря на то, что им расскажут бойцы информационных войск, до них, может быть, дойдет, что это действительно позор, это унижение России. И что опозорили и унизили их страну не чиновники МОК, а те, кто организовал невиданную за все время существования спортивных состязаний допинговую аферу, кто на государственном уровне занимался подменой баночек с мочой! И тогда россиянам станет за свою державу обидно. И стыдно.

Напомню, кстати, бойкот московской Олимпиады-80 западными странами в связи с афганской кампанией, стал началом конца СССР.

И напоследок — информация к размышлению.

Россия отстранена от Олимпиады-2018. Председатель МОК назвал ее действия "беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр и спорта", а бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид, делавший 5 декабря доклад на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, сказал, что "мы никогда раньше не сталкивались с манипуляциями и мошенничеством в таких масштабах". Причем, уточним, с манипуляциями и мошенничеством со стороны государства.

При таком раскладе выглядит довольно странно (мягко говоря), что страна, дисквалифицированная по таким отягчающим обстоятельствам на участие в Олимпиаде-2018, по-прежнему готовится принимать у себя Мундиаль-2018.

Впрочем, это информация к размышлению главным образом для чиновников Международной федерации футбола (ФИФА).

Вадим Зайдман, kasparov.ru