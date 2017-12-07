Белорусы в ОАЭ: 90% коренных жителей живут на выплаты от государства 1 7.12.2017, 22:32

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Минчане рассказали, как съездили в Дубай на зимовку.

Минчанка Татьяна рассказала citydog.by о том, почему вместе с молодым человеком решила уехать от холодной белорусской зимы в жаркие ОАЭ и как прошли три недели после прилета.

«ЦЕНА КОМНАТЫ ЗА МЕСЯЦ НАЧИНАЕТСЯ ОТ 1000 ДОЛЛАРОВ»

– Я с детства была очень теплолюбивым человеком, и зима для меня всегда периодом тоски и депрессии. Помню, в прошлом году в ноябре, когда я уволилась с работы, искала варианты «побега» из зимы в лето, но вышло так, что все три зимних месяца я провела дома.

С Андреем мы познакомились этим летом на авиационном фестивале. Собственно, небо и стало связующим звеном между нами и причиной того, что мы начали общаться. Еще до личного знакомства с ним я слышала, что он так же не любит зиму, как и я, и планирует перезимовать где-нибудь в теплой стране. Я знала: мы поедем вместе.

Перед нами стоял выбор: Азия или Дубай, но почти сразу же решили поехать не только в тепло, но и в цивилизацию. Андрей здесь был в 2013-м и рассказывал, что тут очень безопасно: можешь оставить вещи где угодно, и их никто даже не подумает взять. Со слов других знакомых, Дубай – безумно дорогой мусульманский город с огромным количеством запретов и строгих правил.

Кроме того, я слышала, что девушкам не то что в шортах нельзя выйти – необходимо покрывать еще плечи и руки. Также существует стереотип, что у незамужней девушки могут возникнуть проблемы при пересечении границы, но по прибытии у меня даже не спросили про цель поездки, а просто поставили штамп.

Билеты мы купили практически за два месяца до поездки, поэтому они получились действительно дешевыми для этого направления. Летели из Киева – так получается дешевле, чем, к примеру, из Москвы. До Киева добирались на автобусе.

Стоимостью жилья стали интересоваться уже после покупки билетов: снять комнату в Дубае по нашим меркам очень дорого – в месяц минимум $1000, не говоря уже о целой квартире, а тем более на длительный срок. Для себя я решила однозначно: нужно искать другой выход. И им оказался каучсерфинг.

За два-три дня мне пришло несколько приглашений принять нас в Дубае: кто-то был готов на неделю, кто-то – на пару дней. До этого ни в одной стране я так не жила, а впервые заселиться к иностранцам, да еще и в Дубае казалось довольно рискованным занятием, но мы все же решились.

К поездке я специально купила небольшой чемодан, чтобы с ним было удобно переезжать с места на место. Летние вещи, запас гигиенических принадлежностей и косметики тоже покупала в Беларуси, чтобы не тратить космические суммы в Дубае.

«ДЛЯ ДЕВУШЕК КЛУБЫ И РЕСТОРАНЫ РАЗ В НЕДЕЛЮ БЕСПЛАТНЫ»

Большая часть населения Дубая – эмигранты из Индии, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланки, приехавшие сюда на заработки. 90% коренных жителей не работают и живут на выплаты от государства. Их, кстати, всегда можно встретить в «Дубай Молле» – знаменитом на весь мир огромном торговом центре. Кажется, что тратить деньги на шопинг и рестораны – их основное занятие.

За три недели мы успели пожить у двух разных хостов. И один, и другой из Индии, оба работают в сфере строительства. Здесь они очень гостеприимны: и встретить готовы на своей машине, и накормить, и даже ключи от квартиры оставить. А все потому, что в Дубае полностью отсутствует преступность и жизнь здесь предполагает полное доверие.

Вопреки домыслам, цены на продукты почти такие же, как у нас. А если готовить самостоятельно, можно еще и здорово сэкономить. Но стоит учитывать, что в центре города вблизи отелей цены на продукты всегда выше. Местную еду здесь можно попробовать и за 5, и за 15 долларов в зависимости от того, в каком районе находится заведение.

Из мест, которые мы уже успели посетить, помимо основных туристических достопримечательностей я бы назвала Global Village. Это тематический парк развлечений, где можно пусть мимолетно, но ознакомиться с культурой разных стран от Китая и Вьетнама до Испании.

Лучший пляж пока, по моему мнению, Kite Beach. Он идеально подходит и тем, кто хочет нежиться на солнышке, лежа в шезлонге, и тем, кому нужен экстрим и активные развлечения на берегу.

Безусловно, Дубай – город роскоши и богатства. Поражает огромное количество небоскребов, автоматизация во многих сферах и представление о том, какие же суммы тратятся на обслуживание этого города. Но, даже несмотря на это, здесь есть и то, что предлагается за символическую плату, а иногда вообще бесплатно.

В ночных клубах каждую неделю устраиваются Ladies Nights, где всем девушкам вход и коктейли бесплатны. То же самое здесь теперь практикуют и в отелях, только с ужинами и, опять же, только для девушек. Пару дней назад одна из самых известных сетей пиццерий целый день раздавала бесплатные пиццы. Сходить в дубайский зоопарк можно всего за доллар, а прокатиться на лодке с окраины в центр города – за смешные полцента.

«ДУБАЙ – ДЛЯ МАШИН, ПЕШЕХОДОМ БЫТЬ ТЯЖЕЛО»

Цены на общественный транспорт в Дубае для всех одинаковы и вместе с тем довольно высоки. Город разделен на несколько зон, и стоимость проезда зависит от вашего маршрута. При пересечении двух зон в одну сторону билет стоит примерно доллар, а вот для того чтобы добраться из одной части города в другую, придется заплатить три доллара. Когда мы жили в получасе езды до метро, на проезд в обе стороны тратили около семи долларов в день. А это даже больше, чем на еду (улыбается).

Дубайское метро автоматизировано и имеет один сплошной состав, который условно разделен на несколько частей: женский, общий и «золотой» вагон – билет сюда покупается по двойному тарифу. В общем вагоне ездят практически одни мужчины, и увидеть там девушку европейской внешности для них в диковинку, это сильно привлекает внимание пассажиров.

Однако есть здесь и некоторые фишки, о которых не знают обычные туристы. Например, если вы вышли из метро и в течение 30 минут сели на автобус, приложив проездной, поездка будет бесплатной. Контролеров в наземном транспорте мы ни разу не встречали, но проезд без оплаты предполагает штраф от $50.

После пары дней в Дубае мы решили сэкономить на автобусе, который идет до станции метро, и добраться туда автостопом. Попытка словить попутку была, как нам казалось, увенчана успехом после часа ожидания, но вся радость пропала, как только мы сели в черный «Лексус» и тронулись с места.

Это оказалось такси, но без опознавательных знаков. Начал тикать счетчик. На наши объяснения о том, что мы ловили бесплатную машину, и просьбы остановить водитель не реагировал. После стал пугать нас тем, что, если мы не заплатим, отвезет нас в полицию.

Оказывается, в Дубае автостоп вообще не принят и мало кто знает о том, что это такое. Вся эта история закончилась тем, что он все-таки высадил нас у метро и попросил заплатить ему столько, сколько у нас есть. Вышло чуть дороже, чем на автобусе. Пронесло (улыбается).

Однако этот инцидент нас не остановил, и в последующие дни мы снова попробовали словить машину. И нас действительно подвозили бесплатно, в последний раз такого экспириенса мы даже словили попутку в течение 5 минут.

Был еще случай: как-то мы решили пройти две станции метро пешком, ведь должно быть недалеко. Шли мы, наверное, больше часа, да еще вдоль трассы, тротуар закончился спустя десять минут ходьбы. В Дубае и правда пешеходом быть тяжело, практически везде дороги предназначены только для автомобилей с небольшим количеством пешеходных переходов, частенько дорогу приходится перебегать и перелезать через дорожные ограждения – ну а что делать.

На самом деле очень интересно изучать город не глазами туриста, а изнутри, сливаясь с местным населением. Чувствовать себя как дома, потому что здесь так хорошо и спокойно. И жить только сегодняшним днем, не зная о том, что будет завтра.