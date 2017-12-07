Криштиану Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч»
- 7.12.2017, 23:24
Португальский футболист сравнялся по числу наград с аргентинцем Лионелем Месси.
Португальский футболист Криштиану Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч". По числу этих наград футболист мадридского "Реала" сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси, передает ВВС.
Роналду выигрывал "Золотой мяч" в 2008 году (тогда он играл за "Манчестер Юнайтед"), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.
Ранее в этом году Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала его игроком года.
За последние десять лет никто, кроме Месси и Роналду, не смог получить эту награду. Месси, выступающий за "Барселону", получал "Золотой мяч" пять раз - до сих это был рекорд.