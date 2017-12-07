Криштиану Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» 7.12.2017, 23:24

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images/VI-Images

Португальский футболист сравнялся по числу наград с аргентинцем Лионелем Месси.

Португальский футболист Криштиану Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч". По числу этих наград футболист мадридского "Реала" сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси, передает ВВС.

Роналду выигрывал "Золотой мяч" в 2008 году (тогда он играл за "Манчестер Юнайтед"), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.

Ранее в этом году Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала его игроком года.

За последние десять лет никто, кроме Месси и Роналду, не смог получить эту награду. Месси, выступающий за "Барселону", получал "Золотой мяч" пять раз - до сих это был рекорд.