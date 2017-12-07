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БАТЭ сегодня сыграет в Лондоне с «Арсеналом»

  • 7.12.2017, 23:02
Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы борисовчанам нужно не только побеждать суперклуб.

В четверг, 7 декабря, БАТЭ сыграет в Лондоне с «Арсеналом».

Чтобы выйти в плей-офф футбольной Лиги Европы, борисовчанам нужно побеждать суперклуб на его поле и надеяться на ничью в матче «Црвена Звезда» — «Кельн».

Прямая трансляция запланирована на телеканале «Беларусь 5», начало в 23.00.

Напомним, 28 сентября на «Борисов-Арене» БАТЭ проиграл «Арсеналу» со счетом 2:4.

На сегодняшний день ситуация в группе H следующая: «Арсенал» — 10 очков, «Кельн» и «Црвена Звезда» — по 6, БАТЭ — 5 очков.


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