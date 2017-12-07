Тиллерсон исправил журналиста: Аннексия Крыма – это не свершившийся факт 7.12.2017, 23:00

Рекс Тиллерсон

США и остальные страны Запада не признают оккупации и аннексии украинского полуострова.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркивает, что утверждение о российской аннексии Крыма как свершившемся факте является ошибочным, поскольку США и остальные страны Запада не признают оккупации и аннексии украинского полуострова.

Об этом он заявил в четверг в ответ на вопрос представителя СМИ во время совместной пресс-конференции в Вене с главой МИД Австрии Себастьяном Курцом, сообщает собственный корреспондент “Укринформа”.

"Прежде всего, я бы сказал, что утверждение о том, что все в мире считают, что этот факт (аннексия Россией Крыма – ред.) является окончательным, это неправильно, это не свершившийся факт. То, что одна страна незаконно занимает территорию другой, не означает, что мы принимаем это", - ответил Тиллерсон на вопрос журналиста The New York Times, который, в частности, обратил внимание, что госсекретарь говорил в Вене о попытке аннексии Крыма. "Но большая часть мира считает, что это свершившийся факт, и санкции не вынуждают Россию шевелиться", - отметил журналист NYT.

Также Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися нарушениями прав человека в Крыму. "Мы действительно имеем дело с нарушениями прав человека по отношению к отдельным этническим группам в Крыму, что вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения отношения к (крымским – ред.) татарам и другим", - отметил глава Государственного департамента США.

В этой связи он подчеркнул, что Штаты внимательно отслеживают ситуацию, которая имеет место на Крымском полуострове.