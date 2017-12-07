Предприниматель: Декрет №7 - это просто картинка 7.12.2017, 23:22

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Декрет «О развитии предпринимательства» не приведет к реальным изменениям.

«Палата представителей» 7 декабря приняла к сведению диктаторский декрет №7 «О развитии предпринимательства», который в правительстве называют «ключевым документом по улучшению бизнес-климата в стране». Приведет ли этот декрет к реальным изменениям?

«Власть решила как-то приостановить утечку людей и финансов за границу. Не более. А так – это просто картинка. Никто не отменял плановую экономику в нашей стране», – говорит гость «Белсата» предприниматель и общественный активист Виктор Горбачев.

По словам Горбачева, декрет №7 оставляет большое пространство для коррупции.

«Согласно документу, с момента выявления нарушений у предпринимателя до вынесения решения суда остается промежуток времени, когда бизнесмен может договориться с теми, кто его поймал за руку. Договориться – я так понимаю – это дать взятку. То есть оставляют пространство для коррупции. Это только на руку контролирующим органам. Они поймают человека и скажут – давай договариваться, нам не нужно 200 базовых, нам нужно 100 базовых. И человек будет вынужден на это идти. То есть, это будет коррупция», – говорит он.