Удивительные факты из жизни Вацлава Ивановского 7.12.2017, 23:37

Вспоминаем забытого героя белорусского возрождения.

Вацлава Ивановского убили 7 декабря 74 года назад. «Белсат» вспоминает забытого героя белорусского возрождения.

Вы знали, что его отец Леонард переводил на английский язык доклад о периодической системе химических элементов Дмитрия Менделеева на английский язык и путешествовал с ним в Лондон?

Он был не последним человеком в Российской империи, инженер-технолог по образованию, был государственным советником, работал в Сибири и на Урале, имел поместье Лебедка в 500 га земли, около деревни Головичполье, где выращивал 400 сортов яблонь, 100 сортов груш, 80 – вишен, сливы и черешни. Человек своей земли, в доме которого читали Мицкевича и Сырокомлю, а между собой вспоминали Великое княжество Литовское. Человек, который выделился политическим оппортунизмом, однако который, как хозяин, развивал и обогащал каждое место, где находился и где приходилось тяжело работать.

Вы знали, что каждый из братьев Вацлава Ивановского были разной национальности?

Каждому из пяти своих детей Леонард Ивановский обеспечил отличное на то время образование. Пока младшие подрастали, троих старших сыновей, среди которых был Вацик, сначала выучил в Варшавской гимназии, а после забрал вместе с собой в Петербург. Все трое поступили в Технологический институт, который бурлил студенческими сообществами. Перед новоиспеченными студентами встает дилемма, к кому присоединиться? Самое интересное, что вопрос, кто они, начал волновать мальчишек еще в Варшаве, когда старший Юрий полностью осознал себя поляком, младший Тадеуш комплексовал из-за насмешек над его кресовым диалектом, а Вацик настойчиво всем доказывал, что он белорус.

Откуда такая уверенность взялась в голове юноши? Был ли это был бунт против старшего брата, общества, несправедливой участи крестьян в фольварке? Однако уже в университете каждый из братьев определяется окончательно. Юрий становится Ежим, присоединяется к Польской Социалистической Партии и даже принимает участие в освобождении Пилсудского из тюремной больницы, что значительно повлияет на дальнейшую его судьбу. Младший Тадеуш навязывает контакты с литовскими деятелями и начинает изучать литовский язык. А поскольку о белорусской организации и белорусском языке никто до сих пор не говорил, Вацлаву остается только ее создать.

Вы знали, что Вацлав Ивановский создал первую политическую партию в белорусской истории?

В 1902-м году Вацлав Ивановский объединяет вокруг себя единомышленников, с которыми создает Белорусский Революционную Партию (БРП), первую белорусскую партию вообще. Далее с помощью брата связывается с польскими социалистами, которые помогают ему издать несколько брошюр по-белорусски: «Гутарка аб тым, куды мужыцкія грошы iдуць», «Хто праўдзівы прыяцель беднага народу», «Як зрабіць, каб людзям стала добра на сьвеце».

Однако не только политика интересовала первых белорусских деятелей. Создание белорусской историографии, белорусской научной грамматики, белорусской литературы, книгоиздательского дела были первичными задачами, поставленными в обращении партии «Да інтэлігенцыі», который был написан осенью 1902 г., а в 1903 г. опубликовано в журнале польских социалистов «Przedświt».

Вы знали, что первую белорусскую азбуку (лемантар) разработал инженер-технолог, а на практике химик-ученый?

Не было тогда еще не только белорусской грамматики, но даже обработанного алфавита. Во второй половине 1904-го г. Ивановский начинает работу над белорусским букварем и разрабатывает два варианта: латиницей и кириллицей, чтобы угодить и католикам, и православным. А помогал ему Марьян Фальский, университетский друг, который впоследствии стал автором одной из лучших польских прописей. Два инженера без филологического или педагогического образования.

Вацлав Ивановский был по сути первым издателем белорусских книг. Под его руководством, созданная им организация «Загляне сонца і ў наша аконца» в Петербурге и Белорусское издательское товарищество в Вильнюсе за 1906-1915 гг. выпустили в общей сложности 56 книг, тиражом около 150 тысяч экземпляров. Конечный результат его деятельности и договоров – около 80-ти книг.

Это составляло почти половину от всех изданных в то время белорусских книг и 60% от их тиража. Одновременно с общественной и издательской деятельностью он получил в Мюнхене степень доктора технических наук и стал доцентом в Петербургском технологическом институте. Специализировался в области ферментации пищевых продуктов. Работал в Министерстве земледелия Российской империи старшим консультантом по делам переработки фруктов и овощей.

Чтобы не мучить читателя и объяснить, насколько одаренным был этот человек, можно привести такой пример.

После неудачной попытки создать Белорусскую Народную Республику, от него отвернулись все: польские политики обвиняли его в нездоровом национализме и сепаратизме, белорусские деятели считали его предателем, а большевики описывали в газетах буржуазные выходки. Ивановский уходит с политической сцены на 16 лет и работает в Варшавской политехнике, где создает кафедру технологии ферментации пищевых продуктов.

За время своей работы в межвоенной Польше было запатентовано семь его изобретений, среди которых: способ пропитки древесины раствором хлорфенола и его солями, способ получения концентрированной уксусной кислоты из этилового спирта путем окисления воздухом в присутствии катализаторов, азотная питательная среда для изготовления прессованных дрожжей, способ переливания молока, сушильная колонна с нижним душником и др.

Вы знали, что его сестра Галена училась в Кембридже и публиковала там белорусские песни?

Вацлав, как никто понимал насколько важно в Беларуси развивать сельское хозяйство. Благодаря его усилиям, белорусский земледелец впервые получил сельскохозяйственную литературу на родном языке. Сам публиковал разнообразные сообщения и агротехнические советы. Сотрудничал с популярным земледельческим журналом «САХА», в котором публиковаться уговорил свою сестру Галену, которая была специалистка по коневодству. Галена не только писала сельскохозяйственные советы по-белорусски, но в 1914-м году, пользуясь своими знакомствами во время учебы в Кембридже, разместила в Лондонском журнале «Folk-Lore» тексты 15-ти белорусских песен с нотами, записанных в окрестности Лебедки.

Публикация сопровождалась большим вступлением, где британских читателей знакомили с Беларусью и ее проблемами.

Впервые в английской терминологии при этом был использован термин «White Ruthenia» вместо «White Russia». Новое название дополнялось знаменательным объяснением: «Ни один белорус не позволит называть себя именем, которое значит, что он – русский» ( «No White Ruthenian wold ever allow him self to by called by a name would imply that he was Russian»).

Вацлав Ивановский был одним из тех, кто возрождал белорусскость во время немецкой оккупации и лично дружил с Вильгельмом Кубе, но насколько мы имеем право его осуждать?

Вацлав Ивановский в 1941-м году все-таки вернулся в Минск. Он почти 15 лет ждал момента, чтобы история создала обстоятельства ослабления соседей Польши и России, так как только при таких обстоятельствах была возможной новая попытка создать независимую Беларусь. В Минске Ивановский добивается должности бургомистра и заводит дружбу с Вильгельмом Кубе, который на то время был главным комиссаром Генерального Округа Беларусь Рейхскомиссариата Остланд. Вацлав использует приверженность Кубе к белорусcкости и заново оживляет в Минске белорусскую жизнь. Организует работу белорусских учебных и культурных заведений, покровительствует детским приютам, делает все возможное, чтобы жители города не голодали.

После убийства Кубе на пост бургомистра претендует бывший соратник Радослав Островский, и это стало решающим в дальнейшей судьбе Ивановского. 6 декабря двое неизвестных стреляли во Вацлава Ивановского, а на следующий день он умер в больнице. Проститься с ним пришел весь Минск. Сейчас тело Вацлава Ивановского покоится на кальварийским кладбище. Послевоенное советское время надолго стерло из памяти белорусов имя Вацлава Ивановского.