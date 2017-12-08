Тиллерсон: Санкции будут действовать, пока Россия не выведет войска с Донбасса 1 8.12.2017, 7:36

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Рекс Тиллерсон

После встречи с Лавровым госсекретарь США занял еще более жесткую позиции в отношении РФ.

Незаменимой опорой системы безопасности, способствующей укреплению мира и стабильности в Европе и Евразии, назвал ОБСЕ госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на пленарном заседании совета министров иностранных дел стран, входящих в эту международную организацию. По его словам, из всех вызовов, с которыми сталкивается сегодня ОБСЕ, самым важным и сложным является ситуация в Украине, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем к полной имплементации минских соглашений. Мы никогда не смиримся с российской оккупацией Крыма и попыткой его аннексии. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине», – заявил госсекретарь.

«Что касается восточной Украины, мы вместе с европейскими партнерами будем сохранять санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса и не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, – подчеркнул глава Госдепартамента. – В то время, как Украина принимает меры для выполнения этих соглашений, что должна продолжать делать и впредь, Россия этого не делает. В 2017 году погибло больше мирных жителей, чем в 2016. В ноябре количество нарушений перемирия в Донецке и Луганске выросло на 60 процентов. Мы должны четко понимать источник этого насилия: Россия вооружает и тренирует антиправительственные войска, руководит ими и сражается вместе с ними. Мы призываем Россию и ее марионеток прекратить эти нарушения, запугивания и атаки на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы чтим жертву, принесенную американским парамедиком Джозефом Стоуном, который погиб при исполнении своих обязанностей в апреле, и высоко ценим отважность и самоотдачу наблюдателей миссии, которые служат на местах сегодня. Мы призываем всех членов ОБСЕ соблюдать принципы организации. Мы должны уважать право каждого государства выбирать собственное политическое будущее. Там, где плохо защищены права человека, становится еще сложнее поддерживать стабильность, а демократический и экономический прогресс тормозится, если не подвергается угрозе».

«Мы сталкиваемся с серьезными вызовами по всей Европе, от конфликтов до терроризма, – продолжал Тиллерсон. – Во времена, когда существующие соглашения о контроле над вооружениями нарушаются, мы не можем всерьез обсуждать новые договоренности, но должны настаивать на полной имплементации существующих соглашений и добиваться восстановления прозрачности за счет обновления и модернизации Венского документа. На протяжении десятков лет ОБСЕ служила платформой, где члены организации могут обсуждать проблемы в области безопасности на равных. Структурированный диалог, инициированный ранее в этом году, обеспечил откровенное обсуждение проблем, которые страны считают главными угрозами для безопасности и стабильности. Мы все должны стремиться к соблюдению базовых принципов Заключительного акта Совещания по безопасности в Хельсинки, и мы все заинтересованы в снижении риска военных просчетов, угроз, связанных с терроризмом и возвращением иностранных террористов, а также со злонамеренными кибератаками».

Глава внешнеполитического ведомства США обратился к ряду конкретных региональных проблем. «Мы должны добиться прогресса в прекращении давних конфликтов в Грузии и Молдавии, а также в Нагорном Карабахе, – отметил Тиллерсон. – Мы поддерживаем усилия Минской группы по поиску решений. Мы рады, что президенты Армении и Азербайджана на октябрьском саммите обязались активизировать переговоры и снизить уровень напряженности на линии конфликта. При наличии политической воли можно добиться заметного прогресса, и мы приветствуем их вчерашнее решение ускорить процесс».

«Мы приветствуем переговоры в формате 5+2 по Молдове. При этом мы осуждаем попытки России ограничить доступ в Абхазию и Южную Осетию, регионы Грузии», – добавил госсекретарь.

Рекс Тиллерсон коснулся и ситуации на Балканах. «Несмотря на некоторый прогресс, сохраняется нестабильность в отдельных регионах Балкан, – подчеркнул он. –Правительства должны ускорить ход экономических и политических реформ, в том числе укрепить государственные институты, принять меры по борьбе с коррупцией и обеспечению правопорядка. Это крайне важные шаги, в особенности договоренность о реформах в Боснии и Герцеговине в преддверии выборов 2018 года», – сказал руководитель Госдепартамента.

«Будь то урегулирование кризиса в Украине, борьба с терроризмом, продвижение прав человека или разрешение давних конфликтов, ОСБЕ является важной платформой для решения этих вопросов. США продолжат решительно поддерживать ОБСЕ и осуждать попытки ослабить любые из институтов и миссий организации», – резюмировал Тиллерсон.

О «прогрессе» на встрече Тиллерсона и Лаврова

Резкий упрек госсекретаря США в адрес России, как отмечает Associated Press, прозвучал незадолго до того, как Рекс Тиллерсон встретился со своим российским коллегой Сергем Лавровым. Позднее Тиллерсон сказал, что он добился определенного прогресса на встрече с главой МИДа РФ, однако не стал конкретизировать, в чем состоит этот прогресс.

В свою очередь, по сообщению AP, Лавров на встрече с Тиллерсоном обратил внимание на то, что агрессивная военная риторика США в отношении Северной Кореи недопустима. Российский министр также обвинил американские спецслужбы в том, что они якобы пытаются вербовать российских журналистов.

Ранее, выступая на конференции ОБСЕ, Срегей Лавров возложил вину за тяжелую ситуацию на востоке Украины на киевские власти.

Также в рамках конференции в Вене прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России: Павла Климкина и Сергея Лаврова.