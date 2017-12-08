Мартина Шульца переизбрали главой Социал-демократической партии Германии 8.12.2017, 7:54

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

За кандидатуру политика проголосовали 81,9% делегатов съезда.

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) переизбрали Мартина Шульца председателем. Соответствующее решение было принято в четверг в Берлине, сообщает tass.ru.

За кандидатуру Шульца, которая была единственной, проголосовали 81,9% делегатов съезда, что значительно меньше, чем во время прошлого съезда. Таким образом делегаты отреагировали на неудачу, которую партия потерпела по итогам выборов в Бундестаг 24 сентября.

Во время предыдущего съезда Шульц получил 100% голосов - рекордный результат за всю 150-летнюю историю партии.

"Я сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие", - заявил Шульц после голосования.

Ранее делегаты предоставили Шульцу мандат на ведение коалиционных переговоров с блоком Ангелы Меркель. Итогом этих переговоров может стать формирование правительства.