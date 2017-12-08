Патриот Дмитрий Кременецкий бьется с КГБ 2 8.12.2017, 8:11

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Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Аргументы спецслужбы выглядят как правовой абсурд.

Неожиданный правовой абсурд выявило дело Дмитрия Кременецкого, который пытается взыскать моральную компенсацию с Комитета государственной безопасности за свой арест и содержание под стражей в СИЗО, пишет spring96.org.

Суд Московского района 13 декабря продолжит рассматривать иск бывшего фигуранта дела о «массовых беспорядках» «молодофронтовца» Дмитрия Кременецкого к Комитету государственной безопасности. Заседание по делу должно было пройти 6 декабря, однако в суд не явились ответчики - представители КГБ.

История с компенсацией морального вреда началась еще в июне, когда следователем КГБ было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении «молодофронтовца» за отсутствием в его действиях состава преступления. В рамках уголовного дела по подозрению в организации массовых беспорядков Кременецкий содержался под стражей в СИЗО №1 Минска 10 суток.

Первая жалоба, которую Дмитрий направил в КГБ, была перенаправлена в Следственный комитет. СК вынес постановление о признании за активистом право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Но через некоторое время там приняли решение о необоснованности постановления и отменили его, сославшись на то, что не являются органом, ведущим уголовный процесс.

Затем обращение активиста «Молодого фронта» о возмещении имущественного и морального ущерба рассмотрела Генеральная прокуратура. В ходе рассмотрения Генпрокуратура потребовала и изучила материалы уголовного дела, однако, пришла к выводу, что принятое 12 июля 2017 года решение начальником управления СК В. Грицем является законным и обоснованным, а оснований для его отмены нет.

Вместе с этим прокуратура ссылается на то, что рассмотрение вопроса о признании за Дмитрием Кременецким права на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, подлежит рассмотрению Комитетом государственной безопасности, поскольку задержание, заключение под стражу, а также прекращение уголовного преследования совершалось сотрудниками КГБ.

Но согласно соответствующей законодательной процедуры, для того, чтобы рассчитывать на компенсацию, Дмитрий Кременецкий должен получить постановление органа, принимавшего решение о прекращении уголовного дела, а именно от КГБ. Трудно представить, кто же по доброй воле станет признаваться, что его действия причинили моральный и материальный ущерб, да еще при этом самому определиться с приемлемость размера компенсации. Нонсенс! Возможно по этой причине КГБ игнорирует запросы адвоката Кременецкого и не отвечает на запросы суда. А представители силового органа даже на суд не явились.

Правозащитник Валентин Стефанович уточняет ситуацию, ссылаясь на ст. 461 Уголовно-процессуального кодекса, который напрямую предусматривает право на компенсацию для подозреваемого или обвиняемого, в случае, если уголовное дело прекращено, в том числе за отсутствием состава преступления:

«Действительно, эта процедура, которая на самом деле затрагивает очень много людей, выглядит очень странно и непоследовательно, Получается, что лицо, которое в чем-то подозревалось, но затем дело было прекращено, должно запрашивать у органа, который вел уголовное преследование, о своем праве на компенсацию, причем в досудебном порядке. В других подобных ситуациях такого не предусмотрено», - комментирует правозащитник.

Валентин Стефанович считает, что вопрос о праве на компенсацию причиненного морального либо материального ущерба должен решать суд, а никак не орган, который осуществлял уголовное преследование.