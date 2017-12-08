Папа Римский решил изменить молитву Отче наш 3 8.12.2017, 8:15

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Молитва могла быть неточно переведена с древнегреческого.

Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш, сообщает Daily Mail. В частности, это касается фразы «и не введи нас во искушение».

По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на ряд языков, можно подумать, что «Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

«Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», – заявил Папа Римский.

Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «не позволь нам поддаться искушению». В таком переводе вина в искушении лежит на человеке, отметил глава Ватикана.

Согласно Евангелию, молитву Отче наш дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся текстов с ней написаны на древнегреческом койне.