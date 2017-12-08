Геннадий Федынич: Сказки властей о зарплатах только раздражают людей 3 8.12.2017, 8:54

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Геннадий Федынич

После Нового года доходы белорусов могут резко сократиться.

По данным даже официальной Федерации профсоюзов, на 1 ноября 178 предприятий и организаций страны не смогли рассчитаться с работниками.

В Минске по состоянию на конец ноября испытывали трудности с выплатой зарплат за октябрь 22 организации, ранее сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

При этом на ряд предприятий были спущены директивы сверху: в срочном порядке «повысить» зарплаты перед Новым годом. К чему это может привести на практике?

Сайт UDF.BY попросил сделать прогноз руководителя Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича:

«В Минске и Гродно зафиксированы случаи, когда на предприятия пришли письма из исполкомов о необходимости скачка зарплат в декабре. Поэтому я не исключаю, что за счет выплаты различных премий, 13-й зарплаты по итогам года могут и выйти на заветную цифру, – отметил профсоюзный лидер. – Но что касается людей труда на предприятиях, бюджетников, то они так называемую среднюю зарплату не получат. Некоторые заводы даже 400 рублей не могут вовремя выплатить. Цифры по средней зарплате могут вырасти за счет доходов банкиров, айтишников, руководителей, но простой человек этого не почувствует.

Более того, задача по достижению средней зарплаты в 1000 рублей только раздражает большинство работников. Они не видят заметных изменений в своих карманах, не чувствуют, что их уровень жизни повышается. Сегодня 45% своих расходов человек в Беларуси тратит на еду, тогда как в нормальных странах – 25%. А людям говорят, что зарплаты растут и растут.

И, конечно, возникает вопрос: а что же будет после Нового года? Вы же разберитесь: а есть ли у директора предприятия возможность поднять эту зарплату?

Ну соберет он и выдаст все деньги в декабре, а как потом жить январь-февраль? Нельзя управлять экономикой указами сверху, мы не раз уже видели, к каким последствиям это приводит».