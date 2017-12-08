Отстранение Плотницкого ломает всю геополитику РФ на внешней арене Дмитрий Снегирев, gordonua.com

8.12.2017, 8:59

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Дмитрий Снегирев

Помощник Путина Владислав Сурков расставил для себя и своего шефа несколько ловушек.

Напомню, 21 ноября в оккупированном Луганске "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, которого главарь боевиков Плотницкий решением "суда" отстранил от должности, устроил "военный переворот".

Показательно, что во время "переворота" в российских и украинских СМИ практически одновременно появилась информация о якобы поддержке Корнета со стороны РФ.

После появления этого заявления в РФ прозвучал жесткий ответ из ближайшего окружения Суркова о том, что Россия пока не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Подобное поведение Корнета сыграло на руку Украине, давая все основания говорить о том, что Кремль не только не контролирует ситуацию на оккупированных территориях, но и собственно в самой России существует несколько групп влияния, что свидетельствует о потере Путиным контроля над ситуацией.

Это поняли и в Кремле, поэтому, собственно, решили играть на опережение, минимизируя возможные репутационные потери.

Впрочем, оперативным назначением бывшего главы "МГБ ЛНР" Пасечника вместо Плотницкого Сурков допустил несколько важных ошибок. Во-первых, даже если допустить, что Плотницкий по собственной инициативе написал заявление об увольнении, то, согласно так называемой конституции псевдореспублики, его обязанности должен выполнять председатель "парламента", а не "министр госбезопасности".

В статье 62 "конституции ЛНР" говорится о том, что "в случае досрочного прекращения полномочий главы Луганской народной республики, а также в случаях, когда глава Луганской народной республики временно не может выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель народного совета Луганской народной республики". "Председателем народного совета ЛНР" является Владимир Дегтяренко.

Чтобы удовлетворить заявление Плотницкого, "народным советом ЛНР" было одобрено внесение изменений в закон "О внесении изменений во Временный основной закон (конституцию) Луганской народной республики". Внесенные и единогласно поддержанные изменения предусматривают, что в случае досрочного прекращения полномочий "главы ЛНР" его обязанности временно будет исполнять председатель "народного совета" или тот гражданин "ЛНР", которого представил "народный совет".

Однако даже при "конституции" самопровозглашенной республики под принятым "законом" должна быть подпись Плотницкого. "Принятый закон Луганской народной республики в течение пяти дней направляется председателю Луганской народной республики для подписания и обнародования".

Стоит отметить, что в интервью российским СМИ Пасечник говорит, что он избран народом и на сегодняшний момент является исполняющим обязанности "главы ЛНР". Подобное заявление Пасечника фактически ставит крест на всех усилиях РФ относительно "легитимности" так называемого свободного волеизъявления на оккупированных территориях Донбасса и невмешательстве Кремля во внутренние дела самопровозглашенных республик.

Это подарок для Украины. Москва поставила под сомнение так называемую легитимность "Д/ЛНР" в целом. Теперь Киев имеет все основания говорить, что Минские соглашения денонсированы самими же боевиками.

Во-вторых, возникла коллизия относительно уполномоченного от "ЛНР" по минскому процессу. С одной стороны, Плотницкого назначили уполномоченным на переговорах в Минске. С другой, представлять самопровозглашенную "ЛНР" на переговорах в Минске и дальше будет Владислав Дейнего. Об этом заявил новый так называемый исполняющий обязанности "главы ЛНР" Леонид Пасечник. Тогда непонятно, кто же отвечает за минский процесс?

Еще больше вопросов возникает после заявлений самого Дейнего. Так, например, недавно он сделал заявление, которое можно трактовать как желание руководства "ЛНР" вернуться в состав Украины. "Всю логику процесса нужно выстраивать, исходя из того, что территории "ЛНР " и "ДНР" должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Нам надо выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом для того, чтобы получить признание европейское, мировое признание, мы должны идти по этому пути", – заявил Дейнего.

В-третьих, перестановки в "ЛНР" – это имиджевые потери для самого Суркова. Последний неоднократно заявлял, что Плотницкий останется во главе "ЛНР" до того, как будут назначены очередные выборы.

13 ноября состоялась встреча в формате Волкер–Сурков, после которой обе стороны переговоров сделали заявление о том, что "дорожная карта" урегулирования ситуации на востоке Украины – это Минские договоренности. Подписантом этих договоренностей является Плотницкий как легитимный, с точки зрения Москвы, лидер "ЛНР". Соответственно, его отстранение от должности не только ставит под удар репутацию Суркова как участника переговорного процесса, но и ломает всю геополитику РФ на внешней арене, демонстрируя всему миру, что сейчас РФ не контролирует процессы, происходящие на оккупированных территориях.

Напомню, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что в Кремль имеет соответствующее влияние на главарей самопровозглашенных "республик".

"Республики живут самостоятельной жизнью, но Путин никогда не скрывал, что имеет возможность обращаться с призывами и оказывать определенное влияние", – заметил Песков.

После подобных заявлений Пескова ошибки Суркова следует рассматривать как серьезные репутационные потери официального Кремля.

Примечательно, что для Украины "мятеж" внутри "ЛНР" должен стать прекрасной возможностью продемонстрировать нашим западным партнерам тот факт, что РФ, во-первых, не контролирует ситуацию на оккупированных территориях, во-вторых – внутри самой России есть несколько центров влияния, враждующих между собой. Последний факт давал бы Украине основания говорить о том, что позиции Путина не настолько прочны в плане контроля и влияния на ход событий внутри самой России.

Учитывая это, Украина должна апеллировать к странам Запада, что Россия как владелец одного из крупнейших ядерных потенциалов из-за наличия разногласий внутри самой страны несет потенциальную угрозу всему цивилизованному миру.

Соответственно, Украина как "санитарная граница" между неконтролируемой Россией и цивилизованным миром имеет все моральные и юридические основания требовать для себя дополнительных преференций в виде финансовой и военной помощи в момент сдерживания агрессивных намерений со стороны неконтролируемой России.

На фоне ошибок Суркова показательны заявления российских политиков, так называемых друзей Украины, которые наперегонки стали продвигать тезис о непричастности Кремля к происходящему в Луганске.

Так, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что официальные российские структуры "не смогли диагностировать начало этого конфликта, несмотря на прослушку, наблюдение, непосредственное присутствие людей с большими звездами на погонах на этой территории. Это застало Москву врасплох, она этого не видела. Во-вторых, там не смогли быстро урегулировать эту историю, не смогли добиться того, чтобы стороны откатились на исходные позиции, они были вынуждены прибегать к внешней военной силе, чтобы остановить эту историю".

По мнению Пономарева, украинские спецслужбы могут использовать подобные ситуации в своих интересах.

Впрочем, вынужден констатировать, что, действующая власть не воспользовалась этой возможностью. Все закончилось прогнозируемо. Украинская сторона в работе трехсторонней контактной группы "выразила возмущение тем, что внутриполитические распри в РФ продолжают отражаться на событиях в Украине. В частности, речь идет о событиях в ОРЛО, где недавно при непосредственном участии РФ произошла смена главарей вооруженных формирований".

Дмитрий Снегирев, gordonua.com