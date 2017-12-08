iPhoneX начали официально продавать и в Беларуси 1 8.12.2017, 9:10

1,239

Где и как можно купить топовый смартфон Apple iPhone X.

Ценители и почитатели этого брэнда, а также все, кто планирует ими стать после громкой презентации iPhone, смогут наконец познакомиться с телефоном поближе. В магазинах-партнерах официального поставщика можно протестировать новинку, получить ответы на все вопросы и стать обладателем одного из самых высокотехнологичных мобильных гаджетов. Из-за большого спроса, о наличии товара лучше уточнять заранее, пишет myfin.by.

В продаже будут представлены варианты в двух цветах: серебристый и «серый космос» с памятью 64 и 256 гигабайт.

Где купить?

Стать обладателем iPhone X вы можете в сети магазинов «5 элемент», где можно оформить рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса, сроки акции ограничены.

Выгодными предложениями приятно удивили и другие сети: «На связи», «21век», «Электросила», «Алло плюс», «Связной», «i-Store».

Если вы еще сомневаетесь, напомним, что iPhone X попал в список самых желанных приобретений 2017 года.

Что ждать от новинки?

Дизайн и удобство.

Первым впечатлением будет элегантный дизайн юбилейного смартфон Apple. Переднюю панель полностью занимает дисплей без рамок. Особое качество покрытия позволяет легко избавляться от отпечатков пальцев и сохранять поверхность ухоженной.

Стекло корпуса и экрана закаленное, ударопрочное, и, по заверениям производителя, доставит минимум беспокойства владельцам.

У iPhone X абсолютно новый дисплей Super Retina HD 5,8 дюйма, цвета очень яркие, сочные, с точной передачей и высочайшей контрастностью. Заявленные характеристики обещают большую и качественную картинку: разрешение 2436×1125 пикселей, 458 пикселей на дюйм.

Технические инновации.

Улучшились важные базовые параметры: емкость аккумулятора, объем оперативной памяти, представлен первый шестиядерный процессор в линейке iPhone.

Отличная камера с 10-кратным увеличением без потери качества и целый набор опций TrueDepth для встроенной обработки фотографий. Долгожданные Animojiс живой мимикой, которые, наверное, примеряют на себя в первый день даже самые серьезные люди.

Для многих станет настоящим открытием, какие видеоролики с графикой, спецэффектами можно просто и быстро снимать с помощью смартфона.

Улучшенный процессор позволяет сделать шаг вперед в мире игр и приложений на мобильных телефонах, это новый уровень с дополненной реальностью.

Функция распознавания лица Face ID дает широкие возможности. С Apple мы вступаем в эру, когда оплачивать покупки можно будет взглядом, заряжать телефон и подключать гаджеты без проводов.