Где, кроме Беларуси, есть VIP-больницы для правителей? 9 8.12.2017, 9:25

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Оказалось, что и в этом вопросе Лукашенко солгал.

Лукашенко провел совещание по вопросам достраивающейся в деревне Ждановичи Минского района больницы, где будут обслуживаться чиновники, а также «заслуженные деятели» Беларуси. Для обычных людей медпомощь там будет оказываться платно, «поскольку не по месту будут обслуживаться», – заметил Лукашенко.

«Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро, — заявил правитель.

— Вот и вся конспирология этого вопроса. Мною было принято решение построить меньшую больницу, а эту огромную передать городу со всем оборудованием, персоналом (в основном он там останется). Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3-4 тыс. госслужащих, остальные — обычные граждане, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято».

Но в каких странах существуют спецбольницы для чиновников? На этот вопрос попытались ответить журналисты nv-online.info.

Ни в Германии, ни в США, ни во Франции нет таких специализированных клиник. Даже в Великобритании, которая до сих пор остается единственной среди западных стран, где доминирует государственная система здравоохранения, среди больниц и госпиталей нет ничего похожего на нашу лечкомиссию.

В соседней Польше практика прикрепления правительственной элиты к так называемой спецбольнице, закрытой для обычных граждан, далеко в прошлом.

— Лечение и медобследование первых лиц государства – президента, премьер-министра, маршала Сейма оплачивает государство , — рассказывали «Народной Воле» в посольстве Польши в Беларуси. – Все остальные чиновники, в том числе министры, дипломаты, депутаты никаких льгот при лечении не имеют. Как и обычные поляки, они ежемесячно 9% своего дохода отчисляют в Государственный фонд здоровья и в случае недомогания или болезни обращаются к своему доктору по месту прописки, который и принимает решение о лечении.

Некоторой привилегией пользуются первые особы Чехии, когда речь идет об их здоровье. В престижном пражском госпитале Мотал есть президентская палата.

Но а так называемые лечкомиссии, где бесплатно и без очередей лечится высокопоставленный контингент из руководства страны, кроме Беларуси существует в странах, с которыми Беларусь объединена в Таможенный Союз, а также в Украине.

В России на базе знаменитой Кремлевской больницы создана Клиническая больница Управделами президента Российской Федерации. В Казахстане с 1997 года функционирует Больница медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан. В Украине больница «Феофания», которая в советские времена являлась больницей 4-го управления при Минздраве СССР, т..е так называемей лечкомиссией, в 2002 году специальным распоряжением Кабинета министров Украины была подчинена Государственному управлению делами.