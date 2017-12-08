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Рубль может обвалиться в два раза

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  • 8.12.2017, 9:31
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Фото: Reuters

Усиление санкций против РФ «потянет» за собой на дно и другие страны ЕАЭС.

На заседании ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Запада усилить давление на Россию, в том числе связать санкции с нарушениями прав человека в аннексированном Крыму.

А международные рейтинговые агенства предупреждают инвесторов о возможном переломном моменте в российской экономике, говорится в репортаже «Белсата».

Уже в феврале под грузом новых санкций российский рубль может обвалиться как минимум в два раза. А это может потащить на дно и другие страны-участники ЕАЭС.


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