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БАТЭ вошел в тройку худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам

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  • 8.12.2017, 9:40
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Борисовский клуб потерпел самое крупное поражение впервые с 1999 года.

В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).

Это самое крупное поражение БАТЭ в выездных матчах Лиги Европы впервые с 1999 года. Тогда в Москве БАТЭ проиграл в квалификации Кубка УЕФА «Локомотиву» (0:5), пишет tribuna.com.

В нынешнем розыгрыше борисовчане вошли в топ-3 худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам.

«Вардар» (Македония) — забитые и пропущенные мячи 3:20

БАТЭ (Беларусь) — 6:16

«Апполон» (Кипр) — 5:14.


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