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Минск и Вильнюс: рядом и далеко

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  • Людмила Мирзаянова, ucpb.org
  • 8.12.2017, 10:11
Людмила Мирзаянова
Фото: ucpb.org

Так добывали свободу.

Вильнюс. 29 лет назад мы с мужем впервые вместе приехали в этот город и оказались на этом месте.

Вся Кафедральная площадь, тогда еще площадь Гедимина, была заставлена палатками и фотографиями погибших в годы сталинских репрессий. Горели свечи.

«Вы помните это время?» – спросила я у официанта ресторанчика, куда мы сегодня зашли пообедать.

«Да, мне тогда было 17. Собирались на митинги, сначала человек 200, потом все больше и больше... Жгли костры, пели песни. Отдавали жизни. Так добывали свободу».

Минск и Вильнюс рядом: по прямой 172 км. И далеко: 30 лет отставаний.

Людмила Мирзаянова, ucpb.org


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