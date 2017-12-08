«Доить корову пять раз в сутки вместо двух» 4 8.12.2017, 10:13

1,683

Геннадий Федынич прокомментировал новые «письма счастья».

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал письма, в которых местные власти требуют от руководителей предприятий «поднять зарплаты работникам».

Предприниматель Кирилл Волошин на своей странице в соцсети разместил документ, в котором администрация Первомайского района Минска требует от руководителей предприятий отчитаться, подняли ли они своим работникам зарплаты до 1000 рублей, а если нет, то объяснить, почему. Письмо содержит угрожающие напоминания «обеспечить безусловное выполение поручения главы государства под персональную ответственность». Аналогичное письмо есть и за подписью председателя Гродненского горисполкома, так что есть основания полагать, что подобные письма получили руководители по всей Беларуси.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии praca-by.infо назвал эти письма «действиями в худших традициях советских времен»:

– Такого абсурда не было даже в те времена! Неужели директора предприятий не поднимают зарплату работникам только потому, что у них нет желания? Хочется спросить у представителей администраций, рассылающих такие письма: ребята, вы что, белены объелись? Соберите руководителей предприятий и послушайте их: что им сегодня мешает работать? Сделайте так, чтобы у них была конкурентоспособная продукция, чтобы они работали не на старом оборудовании, а с новыми технологиями... И вот когда вы вложитесь в развитие предприятий в своем регионе, тогда и можете строго спрашивать с руководителей.

Геннадий Федынич уверен, что эти письма лишний раз продемонстрировали низкий уровень компетентности местных руководителей:

– Желание доить одну корову пять раз в сутки вместо двух – это уже даже не смешно и не стыдно: просто неприятно, что администрация действует так тупо: сказал Лукашенко – «Повысить зарплаты!», и они дублируют приказ: «Повысить!» Неужели они забыли, что есть постановление Совмина, по которому зарплату запрещено повышать без роста производительности труда?

Лидер независимого профсоюза считает, что для улучшения экономической обстановки есть смысл привязывать зарплаты руководства, в том числе и представителей администрации, к средней зарплате на предприятии и в регионе:

– Почему администрация не получает зарплату, среднюю по району? Зарплата любого руководителя должна быть привязана к средней зарплате на его предприятии. Чтобы у него был стимул повышать зарплаты людям: потому что тогда повысится и у тебя.

По мнению Геннадия Федынича, искусственное увеличение зарплат неминуемо приведет к углублению кризиса в экономике:

– Неужели никто не может набраться смелости и доложить наверх, что это нереально: в таком состоянии экономики сделать зарплаты «по пятьсот»? Если сейчас опять зарплату «накрутят», то получат такие катастрофические последствия, которые уже не раз случались.