ЕС и Великобритания достигли прорыва на переговорах по Brexit 8.12.2017, 10:16

Еврокомиссия рекомендовала перейти ко второму этапу переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Европейская комиссия рекомендует перейти ко второму этапу переговоров о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщил председатель Еврокомисиии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в пятницу, 8 декабря, в Брюсселе, передает dw.com.

Теперь страны ЕС должны решить, были ли достигнуты "достаточные успехи" во время первой фазы переговоров, сообщил далее Юнкер.

Лондон и Брюссель на протяжении нескольких месяцев не могли добиться единого мнения по целому ряду центральных пунктов. Тремя основными спорными вопросами являлись сумма компенсации, которую Лондон должен выплатить за выход из ЕС, будущие права 3,2 млн граждан ЕС, живцщих в Соединенном Королевстве, и открытость границы Великобритании с Ирландией.

Накануне ЕС дал правительству Великобритании время до конца нынешней недели, чтобы достичь первых компромиссных соглашений по поводу Brexit, запланированного на 2019 год. Разработка всеобъемлющего договора, в котором должен быть улажены все спорные вопросы между ЕС и Великобританией, продолжается с июня 2017 года.