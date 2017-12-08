В Боровлянах дети теряют сознание в очередях к врачу 8.12.2017, 10:33

А в это время Лукашенко строит VIP-клинику, куда «простых смертных» будут пускать только за деньги.

Чтобы посетить с ребенком поликлинику, нужно посвятить этому большую половину дня.

При этом не забывать быть готовым к худшему, считает многодетная мать Илона в репортаже телеканала «Белсат».

«То, что там будет много людей, будет душно, будут плакать маленькие дети, которые не в состоянии находиться в статичном состоянии – это три-четыре часа. Даже если на руках у тебя талон, это не гарантия того, что ты зайдешь даже через полчаса. И сегодня я стала свидетелем, когда не маленький, а довольно взрослый ребенок 10 лет потерял сознание», – жалуется Илона Ковалева, многодетная мать из Боровлян.

Немного статистики

На каждый из 13-ти педиатрических участков в Боровлянском сельсовете приходится около 1100 детей при норме 800. Под кабинетом каждого педиатра образуются три очереди – посетители с талонами по времени и без времени, а также люди без талонов. Бывает за трехчасовую смену педиатр принимает более 100 детей.

Только за последние девять лет количество детей, которые пребывают на обслуживании Минской районной поликлиники, выросло с 4,5 тысяч до 13,5 тысяч. Всего же в Боровлянским сельсовете живут около 50 тысяч человек. Строительство поликлинических учреждений предусмотрено в скорректированном генплане 2017 года, но вместе с тем планируется и увеличение жилищных площадей на четверть, а населения – почти на 10 тысяч человек.

Что делать?

Чтобы добиться выполнения своих требований в социальной сфере, специалисты советуют гражданам обращаться к депутатам всех уровней, создавать объединения или использовать более непривычные методы.

Если они считают, что их голос не услышан, они могут инициировать местный референдум. Безусловно, белорусская ситуация не даст им возможности его провести, но такая политическая активность жителей, регистрация инициативной группы будет иметь влияние. И в какой-то момент местные органы власти скажут – «Чур вас, вот вам поликлиника», – уверен Денис Кобрусев из компании «Генплан для минчан».

А пока идут переговоры с властями, и новая поликлиника остается на бумаге, Илона и ее дети стараются болеть как можно меньше.