«Отдали застройщику $80 тысяч, вернуть смогли жалкие $100» 12 8.12.2017, 10:52

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Истории минчан, пострадавших от махинаций с жильем.

Соблазн швырнуть все сбережения в котлован и стать обладателем дешевых, но пока виртуальных квадратных метров столь же велик, как и риск возникновения любого форс-мажора, способного оттянуть сдачу дома на энное количество месяцев и даже лет. В лотерее под названием «долевое строительство» больше счастливых билетов. Хватает и историй, наводящих ужас на всякого, кто стоит на пороге решения квартирного вопроса. Две из них — в материале onliner.by.

Махинации вроде тех, что проделывали фигуранты уголовного дела в отношении компании «Террастройинвест», казалось бы, уже в прошлом. Государство прошерстило ряды застройщиков, укрепило законодательную базу, сделало обязательными типовые договоры. Отгремели суды над мошенниками… Со своими проблемами остались десятки людей, по сей день пребывающих в статусе обманутых дольщиков. Кто-то из них через год-другой дождется новоселья, а кто-то навсегда распрощался с деньгами и квадратными метрами.

Дом Демчука: «Про нас все забыли»

Этот дом-призрак почему-то никогда не числился в списках столичных долгостроев, публиковавшихся на сайте Мингорисполкома. Возможно, потому, что дома как такового никогда и не было. Яма с лужей и несколько свай — это все, что осталось от обещаний застройщика возвести престижный жилой комплекс возле Белгидрометцентра. Около 10 лет назад 128 семей поверили убедительной рекламе и понесли деньги компании «Перспектива-Инвест Строй» под управлением известного бизнесмена Сергея Демчука. Кто-то потерял здесь свои $50 000, кто-то — $80 000.

Об одной из крупнейших драм в долевом строительстве сегодня не напоминает даже котлован: площадка, где должны были появиться три высотки, давно отошла «Газпрому».

Сергей Демчук — фигура на рынке коммерческой застройки небезызвестная. В начале «нулевых» подконтрольные бизнесмену компании получали лакомые площадки в Минске. С его именем связано возведение торговых центров и паркинга возле Комаровки, элитного дома-долгостроя на улице Киселева и ряда других объектов. В 2004 году Демчуку достается еще один участок — 2 гектара в районе Белгидрометцентра на проспекте Независимости. В обмен на право строить жилье компания «Перспектива-Инвест Строй» обязалась перенести площадку для метеонаблюдений в Уручье, отремонтировать корпус и закупить оборудование для синоптиков.

— Мы были одними из первых дольщиков, ввязались в эту стройку в 2005 году, — вспоминает, как все начиналось, Игорь. — Деньги перечислялись на спецсчет застройщика в «БелСвиссБанке» и страховались компанией «Таск». Такая схема казалась прозрачной, а репутация застройщика не давала поводов для волнения. В общей сложности заплатили около $80 000 за двухкомнатную квартиру. Выдать ключи Демчук обещал через три года.

К 2008-му, когда на банковский спецсчет компании «Перспектива-Инвест Строй» люди перечислили в общей сложности более 19 млрд рублей, участок даже не огородили. Задержку застройщик объяснял сложностями с переносом площадки метеонаблюдений, волокитой, отсутствием каких-то разрешительных документов (внезапно оказалось, что стройка на выделенной Мингорисполкомом земле попадает в 500-метровую охранную зону водоема). Когда разрешения были получены, возникали все новые и новые проблемы.

Судиться дольщики начали в 2009-м. Кто-то смог вернуть часть денег и выскочить из стройки (таких людей не много). Два года спустя на Демчука завели уголовное дело. Суд Первомайского района его оправдал. В решении говорилось о недоказанности хищения средств, рисках в ведении бизнеса… Воспользовавшись ситуацией, бизнесмен переоформил часть имущества, с которого был снят арест.

Лишь в конце 2012 года при повторном рассмотрении дела руководитель компании «Перспектива-Инвест Строй» был признан мошенником и приговорен к лишению свободы на 8 лет с конфискацией оставшегося имущества. В суде было доказано, что 19,9 млрд рублей дольщиков были выведены со спецсчета и использовались для поддержания финансового состояния подконтрольных Демчуку фирм. Другими словами, деньги шли не по своему прямому назначению (на строительство дома), а «гуляли» от одной структуры к другой.

— Демчук давно сидит, но каких-либо существенных компенсаций мы не получили до сих пор, — продолжает Игорь. — Со страховыми выплатами нас обманули. К моменту, когда 120 человек внесли средства в строительство застрахованного объекта, застройщик задним числом расторг договор с «Таском». Остается делить арестованное имущество Демчука. Помимо нас, на него претендуют различные компании и банки. Продолжаются судебные процессы, кредиторы выстроились в очередь, и мы, обманутые дольщики, судя по всему, находимся где-то в ее хвосте. Вложив в стройку $80 000, мы с супругой смогли вернуть жалкие $100 — примерно столько нам выплатили после продажи какого-то имущества.

О каком оставшемся имуществе Демчука идет речь? Время от времени на торги выставляются паркинг на улице Куйбышева, земельный участок площадью 25 соток в деревне Лапаровичи на Минском море, коттедж и участок в Смолевичском районе, лабораторный корпус возле здания Белгидрометцентра…

— С продажи можно извлечь хоть какие-то деньги, но раз за разом аукционы признаются несостоявшимися: нет покупателей. А откуда им взяться, если торги нигде не рекламируются и не афишируются? — ставит вопрос обманутый дольщик. — Также мы знаем о пяти принадлежащих Демчуку квартирах в элитном доме на улице Киселева. Раньше они не продавались, так как дом не был принят в эксплуатацию. Уже год как он сдан, а о судьбе квартир ничего не известно.

В 2013 году дольщики записывали видеообращение, просили помощи государства. Не сработало. В одном из ответов Мингорисполком сухо сообщил: оснований и возможности выделения квартир обманутым дольщикам в ущерб очередникам не имеется.

— О нас все забыли. Нас не отдали госзастройщику, не позволили построиться по льготной цене, как в случае с домом «Террастройинвеста». Многие дольщики уже сдались, отчаялись. За время тяжбы несколько человек умерли от рака. Это пытка и глубокая личная трагедия — потерять деньги и безрезультатно пройти через годы судов, — с горечью говорит Игорь.

«Волынь»: УКС предложил $700 за «квадрат»

Три с половиной этажа за семь лет и около 120 пострадавших в финансовом и моральном плане семей — таков позорный итог деятельности застройщика «Волынь» и должностных лиц, контролирующих стройку на улице Волгоградской. Осознав, что деньги со стройки утекают в неведомом направлении, держатели облигаций провели собственное расследование. Всплыли и мутные схемы реализации квартир, и факт продажи активов застройщика за бесценок. Когда наконец-то спохватились контролирующие структуры, было слишком поздно: застройщик оказался банкротом.

На руководителей «Волыни» завели уголовное дело, горемычную стройку передали УКСу Советского района, держателям облигаций пообещали страховые выплаты, что не могло не воодушевить людей после стольких мытарств. Все рассчитывали на возврат номинальной стоимости проиндексированных облигаций — по 800 рублей за каждую ценную бумагу.

Увы, компенсации оказались мизерными. «Белэксимгарант» произвел выплаты в размере фактических затрат на покупку облигаций, будто и не было за плечами нескольких витков девальвации. Проще говоря, 100 млн рублей ($34 650) из 2010 года превратились в 10 000 деноминированных рублей, или примерно $5000.

— Проще в доллары все переводить. Из $39 200, заплаченных застройщику в 2010 году, мне вернули чуть меньше $6000, — подсчитывает Александра Станиславовна, которая продала квартиру в хрущевке, чтобы построить «однушку» в доме на Волгоградской. — УКС предложил заключить договоры по цене 1349 рублей, или около $700 по курсу, за квадратный метр. Выходит, стоимость моей квартиры — $33 000, и за вычетом этих $6000 мне надо заплатить еще $27 000.

В итоге с учетом пропавших денег общие затраты Александры Станиславовны на «однушку» площадью 49 квадратных метров составят более $66 тыс. по курсу.

— Нам, полностью оплатившим свои квартиры в 2010 году, цену метра в $700 преподносят как подарок, тогда как в городе для очередников строят и по $500, — продолжает женщина. — Когда я попыталась поспорить в УКСе на эту тему, мне заявили: «А вы хотели, чтобы мы бесплатно строили?» И отправили в Минстройархитектуры. Мол, цену утверждали там.

В числе пострадавших оказался и Руслан, строивший в доме «Волыни» двухкомнатную квартиру. Он потерял $25 000.

— УКС изменил планировки, и если площадь квартиры теперь больше, чем в договоре с «Волынью», то придется заплатить порядка $900 за каждый лишний метр, — уточняет молодой человек. — Честно говоря, мы надеялись, что цена метра не превысит $500. Договор все же заключили. Будет очень трудно, придется продавать дом в деревне, влезать в долги. Ситуация критическая не только у нашей семьи. Я направил в администрацию Лукашенко письмо с просьбой рассмотреть возможность помочь нам льготными кредитами. Надежды мало, но попытаться стоит.