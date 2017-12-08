Болельщики «Арсенала»: БАТЭ — реально команда паба 8 8.12.2017, 11:17

7,086

Как британские фанаты отреагировали на вчерашний матч Лиги чемпионов.

Самая низкая в истории посещаемость "Эмирейтс", комментарии Венгера, Уолкотта, Уилшира и Чемберса, а также мнения английских фанов о 6:0 — в обзоре pressball.by.

Начнет с того, что на матче Лиги Европы против БАТЭ был установлен антирекорд посещаемости "Эмирейтс", ранее арена меньше 44 тысяч зрителей не собирала. В четверг на парней Ермаковича посмотреть пришли менее 30. Об этом немедленно написали английские СМИ.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил своих ребят.

Мы обыграли БАТЭ стильным способом, — клубный сайт специалиста. — Это была технически высококачественная игра с нашей стороны. В течение 70 минут Уилшир доминировал в центре поля. Дебюши? У него были неудачи, но теперь он готов играть, что показал этим вечером. Жеребьевка? "Наполи", "Атлетико" или "Боруссия" — это будет интересно.

Каким будет выбор игроков на матчи плей-офф? Буду подстраиваться под каждую команду, с которой придется столкнуться. Я просто выбираю команду, которая, как мне кажется, способна выиграть следующую игру. Это сложно, потому как футболисты "Арсенала" могут играть против кого угодно.

Кстати, слова о низком уровне соперника официальный сайт англичан не привел.

Комплимент в адрес Дебюши.

— Так приятно видеть гол Дебюши, здорово наблюдать, как хорошо он играет и снова в первой команде.

Тео Уолкотт высказался в Твиттере.

— Рад вернуться на поле — большие старания команды отразились на табло! 6:0.

А в комментарии для клубной пресс-службы признался, что поединки Лиги Европы были для лондонцев отдушиной.

Я бы сказал, что это была игра, которой все наслаждались. Этим вечером мы ощущали некоторую свободу, так как уже квалифицировались в плей-офф. Тренер сказал, чтобы мы просто вышли и получили удовольствие, чтобы не было никакого давления. Мы игроки и хотим участвовать в каждом матче. Вот что мы делаем в данный момент в Лиге Европы. Правда, теперь нужно переключиться на премьер-лигу. Здорово пройти в следующий этап, ведь там будет много соперников, способных доставить коучу головную боль.

Насколько для команды важна Лига Европы? Как я уже говорил, главная наша задача — подходить во всеоружии ко встречам премьер-лиги. Когда вы получаете шанс проявить себя в еврокубке, нужно уметь им пользоваться. Думаю, многие ребята гордятся собой не только по итогам матча с БАТЭ, но и всего группового этапа. Теперь нужно готовиться к нокаут-раунду, где все становится куда серьезнее. Определенно, есть много игроков, которые смогут задрать головы и после поединков на вылет.

Что будет, если придется сражаться с командами, вылетевшими из Лиги чемпионов? Поговорим об этом, когда узнаем соперника. Здорово, что конкуренция в турнире вырастет еще больше благодаря классным коллективам. Будет интересно посмотреть, что дальше. Это приятное волнение, но получить такой клуб в пару будет приятно. Уверяю: против любой команды будем играть так же, как и сейчас. Временами казалось, что команде слишком просто даются игры ЛЕ, но это лишь говорит о том, что мы ими наслаждались, выходили и играли в удовольствие. Речь о целой группе игроков, — приводит слова Уолкотта официальный сайт "Арсенала".

Джек Уилшир согласился с Венгером: его команда может обыграть кого угодно.

У нас был хороший групповой турнир, — цитирует пресс-служба УЕФА Уилшира. — Уверены, что можем победить любого в этом соревновании. Хотя это сказать проще, чем сделать. В прошлых сезонах мы видели, насколько жестким может быть этот турнир.

Для меня каждый матч или шанс, который мне дают, — это возможность показать тренеру, что я могу. Надеюсь, сегодня вечером мне удалось это. Буду готов сыграть и выходные, если потребуется, и, надеюсь, мы сможем получить 3 очка. Также счастлив, что забил БАТЭ.

Защитник Калум Чемберс, для которого вечер выдался спокойным, подчеркнул, что хозяева превзошли белорусов во всем.

Мы забили несколько отличных мячей, были надежны сзади — каждый выполнил свою работу. Это было безжалостное представление.

Я пропустил довольно много с начала сезона из-за травмы, поэтому хочу просто играть как можно больше. Очевидно, что такие вечера, как сегодня, помогают обрести уверенность. Хочу действовать так же хорошо в каждом матче.

Мы должны ставить самые высокие цели, так как знаем, что способны очень далеко продвинуться в данном соревновании. Матчи, как четверговый, доказывают это. Все выкладывались на полную в этом турнире, поэтому нужно не сбавлять обороты и посмотреть, как далеко сумеем дойти.

Посмотрел, кто может попасться в плей-офф, там есть несколько очень классных команд. Но кого бы ни получили, все знают, что нужно делать.

Комментарии посетителей Dailymail.co.uk.

— Отличная работа, "Арсенал". Надеюсь, вы доберетесь до финала и выиграете его.

— Такие встречи нужны для того, чтобы помочь молодым игрокам и дать практику "скамеечникам". Нет смысла использовать игроков стартового состава: получат травмы или карточки.

— Сейчас бы смотреть, как болельщики "Арсенала" называют Уилшера игроком мирового класса, потому что он забил БАТЭ из Борисова…

— Обманутые и зажравшиеся фаны "Арсенала" не будут праздновать эту победу, но реально БАТЭ — это команда паба. Даже "Дандолк" из ирландской лиги не так давно отлупил БАТЭ.

— "Могучий" БАТЭ был повержен "канонирами" в четверг. Браво!

— Отличная победа. Единственным разочарованием стало то, что "Арсенал" не смог побить клубный рекорд в 7 мячей.

— Никогда не слышал о БАТЭ из Борисова. Было бы неплохо, если бы в отчете (на Theguardian.com. — Прим.) говорилось, из какой они страны.

Ответ: — Он — русский тяжелоатлет из 80-х годов.

— Голы небольшим командам в турнире низкого уровня не делают вас лучшей командой в мире, "Барселона" и "Бавария" скучают без вас в Лиге чемпионов!

— Каждая жопа от*асывает "Ливерпулю" за победу над шокирующей командой (московским "Спартаком" в Лиге чемпионов. — Прим.) почти со всеми их первыми одиннадцатью, но никто не будет хвалить "Арсенал" за то, что он выиграл 6:0 с командой "Б".