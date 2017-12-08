Беата Шидло заявила, что останется в правительстве Польши вице-премьером 8.12.2017, 11:24

Беата Шидло

Фото: PAP

Политик выступила перед депутатами Сейма Польши.

Экс премьер-министр Польши Беата Шидло выступила в Сейме, поблагодарила депутатов за поддержку и проделанную работу и сказала, что останется в правительстве ради интересов Польши, сообщает Charter97.org. Вчера пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беата Мазурек уточнила, что Беата Шидло получила предложение остаться работать в правительстве на посту вице-премьера.

Напомним, что вчера вечером премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку.

Кандидатом на пост премьера политический комитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

Беата Шидло возглавляла польское правительство с 2015 года. Ей было поручено сформировать кабинет после того, как «Право и справедливость» — партия Ярослава Качиньского - победила на парламентских выборах.

Правительство Беаты Шидло стало первым в истории посткоммунистической Польши «кабинетом большинства» — результаты голосования позволили не формировать коалицию.