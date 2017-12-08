Николай Дедок — властям: За все придется ответить 3 8.12.2017, 11:29

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Николай Дедок

Экс-политзаключенный рассказал про жанр тюремной литературы и жизнь на свободе.

Одним из лауреатов премии имени Франтишка Олехновича стал бывший политзаключенный Николай Дедок за книгу «Фарбы паралельнага свету». О премии, жанр тюремной литературы и жизнь на свободе он рассказывает novychas.by.

- Николай, что для тебя значит эта премия?

- Знаете, я стараюсь не акцентировать внимание и не слишком беспокоиться о всяких титулах, регалиях... Поэтому лишний диплом или условная медаль не являются тем, за чем я бегу. Но, конечно, определенное удовольствие от получения премии присутствует. Значит определенный круг людей заметил, признал, оценил мою работу. Значит она была не напрасна. И это приятно. Тем более, что это премия имени Франтишка Олехновича, человека, который написал "В когтях ГПУ".

- Почему ты вообще написал свои "Фарбы"?

- Здесь две причины. Личная и политическая, и они пересекаются. Личная - ведь накопилось много опыта, который надо было проанализировать и структурировать. Написание книги - лучший способ это сделать. Иначе этот опыт будет просто давить на тебя изнутри. Что-то я узнал - хочется уже поделиться. Тем более многие наблюдения и переживания негативные, и переложив их на бумагу, в определенной степени освобождаешься от них.

Политическая причина состоит в том что для меня важен анархический анализ систем контроля. Я хочу чтобы все увидели, как это работает и как с этим бороться.

Ну и определенная принципиальная манифестация присутствует: раз вы меня лишили свободы на 5 лет за мою политическую деятельность, то вот, держите. Я продолжил ее даже через эти пять лет и буду впредь с вами воевать.

- Какие ожидания от книги? Ты думаешь, что она может повлиять на общество?

- Конечно, на большой эффект я не рассчитываю. Сейчас готовится третий тираж, и совокупное количество всех трех тиражей будет 1200 экземпляров. Это не так много, чтобы на что-то повлиять в национальном масштабе. Но минимум, на который я рассчитываю: научить политических активистов более стойко переживать рабство (как говорят, предупрежден - значит вооружен). Ну и, во-вторых, показать сотрудникам карательных структур: никто из них не забыт! За все придется отвечать.

Кстати, книга интересна не только белорусскому читателю. Презентации русско-белорусской версии прошли в Москве, Питере, Твери и Киеве. А недавно вышло полностью русскоязычное издание и оно доступно в пяти магазинах Москвы и Питера. Завершен перевод на английский язык, как только будет тираж, сразу сообщу об этом на своих страницах в соцсетях.

- Где писались "Фарбы паралельнага свету" за решеткой или уже на свободе?

- Примерно 50 на 50. Думаю, писать после - лучше. Ведь мозг очищается, и можешь уже более трезво посмотреть на свой опыт. Тюрьма, все-таки, представляет собой неестественную обстановку.

- Что тебе дало написание книги? Каким образом она отразилась на тебе как на личности?

- Не скажу чтобы так уж сильно отразилась. Разве что, поставил себе некую галочку в голове: вот, у меня первая написанная книга! Как маленькая ступенька на жизненном пути, некоторое достижение. Не более того.

- Много ли осталось, так сказать, за кадром?

- Очень много. Самое ужасное - за кадром, так как не хочу запугивать общество, которое и так запугано. Очень много личного также не отражено в книге - ведь не об этом и не для этого она была. А некоторые выводы о структуре тюремной системы я сделал уже после того, как книга вышла. Кое-что нашел время оформить только во втором издании, поэтому оно будет с двумя новыми рассказами: "Волшебник", "Освобождение", "Бунт в карантине". Таким образом всего их будет 16.

- Это первая и последняя твоя книга?

- Как оказалось нет. Следующая моя книга не будет связана с тюрьмой напрямую. Сейчас мое внимание обращается в сторону политической аналитики, особенно того, что касается повстанческих движений и Ближнего Востока. Вот на эту тему и буду работать. О чем конкретно будет следующая книга - еще не решил, так как есть несколько задумок, и я реализую их параллельно. Так что надеюсь, что когда-нибудь получу премию уже не за тюремную литературу.

В этом году лауреатами премии имени Франтишка Олехновичаза тюремную литературу стали бывшие политзаключенные. Это — Андрей Санников (за книгу «Мая гісторыя»), Николай Дедок («Фарбы паралельнага свету»), Дмитрий Дрозд («Бунт ботаников») и Леонид Петренко («Камерные сны»). Леонид Петренко на сегодняшний день находится за решеткой, он осужден на 10 лет заключения.