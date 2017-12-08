За два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза 4 8.12.2017, 11:31

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Особенно подверглись обнищанию сельские регионы.

За последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла уровня - 29% населения, пишет thinktanks.by.

Об этом говорится в исследовании BEROC "Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009-2016 годах". Автор данной работы - научный сотрудник BEROC Олег Мазоль исследовал уровень и детерминанты бедности в Беларуси на основании данных Белстата по Выборочным обследованиям домашних хозяйств по уровню жизни за период 2009-2016 годы. Уровень бедности оценивался на основе показателей потребительских расходов с использованием подхода, основанного на оценке затрат на удовлетворение основных потребностей домашнего хозяйства с использованием продовольственной и абсолютных черт бедности.

Согласно использованной методологии, за последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла 29% населения. В ходе исследования были выявлены факторы риска, которые негативно влияют на уровень благосостояния и повышают вероятность оказаться за чертой бедности. В числе таковых оказались общее количество членов домохозяйства и их трудовой статус, количество малолетних детей, статус матери-одиночки. Указанным факторам риска требуется дополнительное внимание с точки зрения социальной политики государства.

В работе Олег Мазоль делает несколько выводов. Во-первых, в течение 2009-2011 годов нищета на национальном уровне в Беларуси оставалась почти без изменений. Финансовый кризис 2011 года был связан с небольшим увеличением масштабов нищеты, но не глубины и серьезности проблемы. А в течение 2012-2014 годов

существенное снижение уровня бедности (на 18 процентных пунктов) было вызванно в основном сильным ростом доходов домашних хозяйств (на 39%). Напротив, экономический кризис в 2015-2016 годах был связан с двукратным увеличением бедности в Беларуси.

Во-вторых, по мнению исследователя, другие результаты борьбы с нищетой, несомненно, указывают на то, что значительно больше проблемы бедности существует в сельских районах страны. Например, уровень бедности для сельских регионов в течение 2009-2016 годов был примерно на 10,5 процентных пункта (или 44%) выше, чем

в среднем по стране. А в городах он был на 4 процентных пункта (или 16%) ниже чем в среднем по Беларуси. Это свидетельствует о наличии значительного экономического неравенства в государстве.

В исследовании обращается внимание на необходимость незамедлительно обратить внимание на сокращение неравенства в городах и сельских районах.

В-третьих, некоторые региональные различия в Беларуси также велики. В частности, уровень бедности в Гродненской области в 2016 году примерно на 3% ниже национального. А для Брестской и Могилевской областей данный показатель был был на 31% и 21% выше, чем в среднем, соответственно.

Кроме того, как говорится в исследовании, региональная политика государства нуждается в принятии дополнительных мер социальной защиты населения в сельской местности, а также в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, в которых, согласно данным исследования, риск бедности для домашнего хозяйства оказывается более высоким.