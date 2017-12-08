Южная Корея выделила деньги на подготовку спецотряда для ликвидации диктатора 7 8.12.2017, 11:56

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Ким Чен Ын

Фото: Reuters

Расходы заложены в государственный бюджет на 2018 год.

Правительство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет газета "Коммерсант". С этой целью средства будут направлены на тренировку и оснащение специального "отряда обезглавливания" северокорейского руководства. Южнокорейский спецназ будет подготовлен по программе американского SEAL Team Six, который провел ликвидацию Осамы бен Ладена.

Общее количество бойцов нового суперотряда составит около 1 тыс. человек. В случае войны будет из задачей будет найти и убить Ким Чен Ына, а также прочих высших руководителей соседнего государства. Выделенные деньги пойдут на закупку снаряжения, беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы.

В этом году финансирование программы составит $310 тыс., однако в ближайшее время на нее будет потрачено $24 млн.

В настоящее время южнокорейское Минобороны работает над созданием для отряда сверхсовременного вооружения. Среди прочего планируется усовершенствовать американский транспортный вертолет Ch-47 Chinook таким образом, чтобы он мог выполнять миссии по незаметному проникновению на территорию КНДР.

OPLAN 5015: Убить Кима

Между тем, как писал в начале этого года журнал National Interest, статья которого была переведена изданием Newsader, США и Южная Корея еще в 2015 году разработали новый план действий, известный как US Operations Plan 5015 — OPLAN 5015 ("План операции США номер 5015"). Согласно документу, Ким может быть ликвидирован в результате спецоперации США и Южной Кореи: чучхе-лидера "похоронят" в подземном укрытии с помощью специальной бункерной бомбы, в то время как другие бомбы — "умные" и высокоточные — сотрут в порошок его командные пункты и ядерные объекты, рассказывалось в NI.

Приоткрывая завесу тайны, японская газета Asahi Shimbun сообщала в 2015 году, что OPLAN 5015 чем-то похож на план партизанской войны, в ходе которой спецназу предстоит ликвидировать ключевых персон и провести целенаправленные атаки против важных военных объектов. Одна из целей — минимизировать человеческие потери и даже подготовиться к обрушению северокорейского режима. При этом главным пунктом документа OPLAN 5015 является возможность нанесения упреждающего удара по Северной Корее. Таким образом, план представляет собой абсолютно новую версию того, как США и Южная Корея будут бороться против милитаризованной Северной Кореи с ее огромным арсеналом обычного и нетрадиционного оружия.

"Новый план, как утверждается, адаптировался к изменениям в сфере безопасности и сосредоточил внимание на более быстрой и более энергичной военной операции по сравнению с предыдущим OPLAN 5027", — писал в свою очередь ресурс Globalsecurity.org, отмечая, что новый план предполагает в том числе "концепцию упреждающего удара".

Отмечалось, что в условиях, когда провокации со стороны Пхеньяна становятся все более частыми, возрастает риск эскалации. OPLAN 5015 сформулировал варианты реагирования силами США и Южной Кореи на эти угрозы, среди которых — как обычные ракетные, так и ядерные атаки со стороны Северной Кореи.

Позже южнокорейский депутат рассказал о том, что северокорейским хакерам удалось похитить планы пол ликвидации лидера КНДР, однако Пентагон опроверг факт утечки каких-либо важных деталей документа OPLAN 5015. Поговаривали, однако, что Ким предпринял дополнительные усилия для того, чтобы обезопасить собственную персону. В частности, он стал более активно "путать следы" при перемещении по стране.

Спецназ на учениях

В январе этого года на страницах южнокорейского агентства "Ренхап" (о чем также сообщал Newsader) появилась аналогичная информация о том, что американский спецназ совместно с армией Южной Кореи сформируют специальное подразделение для нейтрализации северокорейской верхушки. Источники тогда рассказали, что спецотряд будет насчитывать до двух тысяч бойцов и станет действовать под началом южнокорейского командования. Отмечалось, что этой цели была посвящена значительная часть всех последующих учений, проводимых США и Сеулом: военные машины (авиация, флот и сухопутные силы) на таких маневрах отрабатывают уничтожение армии Северной Кореи, в то время как спецназ готовится собственно к пресечению династии Кимов.

Сегодняшняя новость об официальном финансировании отряда "ликвидаторов" поступила на фоне недавнего очередного испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хансон-15" — мощнейшей из арсенала КНДР. Она взлетела на рекордную для северокорейских ракет высоту 4,5 тыс. км и прошла над японской территорией. Пхеньян объявил о способности этой МБР достичь любой точки Соединенных Штатов. Ряд экспертов согласились с тем, что она действительно способна пролететь 13 тыс. км, хотя и оставили в стороне вопросы, касающиеся надежности и точности ракеты, а также ее способности нести ядерную боеголовку.