Беларусь поставит первую партию нефтепродуктов через российские порты 3 8.12.2017, 12:36

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Лукашенко уступил нефтегазовому шантажу со стороны РФ.

Беларусь заключила контракт на поставку партии нефтепродуктов с транспортировкой через российские порты, сообщает БелТА со ссылкой на председатель «Белнефтехима» Игоря Ляшенко.

«Принцип тот же: наш бизнес равноценен математике. Мы будем выставляться на условиях продажи услуги. Уже есть один из российских покупателей на 72 тыс. т, он выберет эти объемы в декабре-январе», — пояснил Ляшенко.

Как сообщает ТАСС, Беларусь может экспортировать в 2018 году через порты РФ до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий.

Ближайший российский порт, Усть-Луга, находится в 800 км от «Нафтана», конкурент, рижский порт, вдвое ближе. Ранее Беларусь также предлагала клиентам возможность выбора порта отправки, но предпочтение с учетом железнодорожных тарифов, фрахта, портовых сборов и т.д. всегда отдавалось портам Литвы и Латвии. В 2016 году Беларусь экспортировала 13 млн тонн нефтепродуктов.

Как ранее сообщалось, в конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу неплохо бы развернуть на российские порты, использовав самый простой метод — прописать Минску такую логистику «в нагрузку» к договору на поставку нефти.

Глава РЖД Олег Белозеров тогда пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры. «По нефтеналиву мы дали пятидесятипроцентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией есть у Минска и другие аргументы, самый весомый из которых — экономическая неэффективность.

Цена вопроса для Беларуси серьезная — выгода от поставки беспошлинной нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах составляет около 1,4 млрд долларов в год.

Вице-премьер Владимир Семашко, комментируя инициативу Путина, отметил: Россия не предпринимает попыток давить на Беларусь для изменения путей транзита белорусских нефтепродуктов.

«Мы в апреле урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. Нет ультиматумов и шантажа и, надеюсь, не будет. Есть предложение посмотреть пути транспортировки нефтепродуктов (через российские порты. — Прим. ред.). Но экономика должна быть основой всего. Пока это просто рабочее предложение», — пояснил Семашко.