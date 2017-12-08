В бюджете Украины на 2018 год сильно увеличены расходы на оборону 2 8.12.2017, 12:41

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Фото: Getty Images

В ночь на 8 декабря Верховная рада приняла бюджет страны на 2018 год.

Верховная рада Украины поздно вечером в четверг, 7 декабря, утвердила законопроект о государственном бюджете страны на 2018 год. "Такого давно не бывало. До 31-го еще 24 дня, а Верховная рада уже проголосовала за бюджет!" - прокомментировал это событие на своей странице в соцсети Facebook президент страны Петр Порошенко. Проект госбюджета одобрили 273 депутата. В нем заложен прогноз роста ВВП на уровне 3 процентов при инфляции в 9 процентов и курсе гривны на уровне 29,3 за доллар, пишет «Немецкая волна».

Бюджетом предусмотрено значительное увеличение расходов на оборону. "Страна обороняется. На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем в текущем году. Пятая часть этой суммы пойдет на вооружение и военную технику", - написал Порошенко.

Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который в том числе предусматривает военную помощь Украине в размере 350 млн долларов. Законопроект позволяет Пентагону поставить на Украину летальное оборонительное вооружение и технику, потратить часть средств на обучение украинских военных, их лечение в медицинских учреждениях США, подготовку украинских медицинских специалистов и "усиление возможностей воздушных и военно-морских сил Украины".