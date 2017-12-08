ИП: Декрет № 7 - дамоклов меч над директорами 3 8.12.2017, 12:50

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«Либерализационный» декрет грозит превратить любую проверку в крупный штраф.

Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского направил в адрес Минэкономики письмо с просьбой разъяснить норму об усилении ответственности руководителя, принятую недавно подписанным декрете № 7 о «развитии предпринимательства», пишет tut.by.

Союз напомнил, что на этапе подготовки декрета деловая общественность возражала против усиления ответственности руководителя. Размытой представлялась формулировка о «надлежащей организации деятельности субъекта хозяйствования, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью». Тем не менее норма осталась в документе, и теперь за ее нарушение директорам грозит штраф в размере от 10 до 200 базовых величин (1 БВ — 23 рубля).

Из декрета №7: "Непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин".

В пресс-релизе бизнес-союза отмечено, что согласно Процессуально-исполнительному кодексу Беларусь об административных правонарушениях, составлять протоколы об административном правонарушении могут должностные лица 72 органов, организаций, инспекций, а также иные лица. При этом неясно, как контролеры будут определять «надлежащую организацию деятельности» субъекта хозяйствования и то, какие меры должен был принять руководитель для «должного» управления. Также смущает значительная разбежка возможного штрафа.

«С принятием декрета № 7 над директорами навис дамоклов меч, ведь любая выборочная проверка может закончиться крупным штрафом, причем по непонятным требованиям. Термин „надлежащая организация деятельности“ будет трактоваться контролером исходя из собственного уровня развития и понимания нормативных правовых актов», — опасается директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Даже невыполнение пресловутого требования обеспечить среднюю заработную плату в 500 долларов в эквиваленте может быть расценено как повод привлечь директора к ответственности, — считают эксперты бизнес-союза.

По мнению БСПН, п. 6 декрета № 7 не соответствует закону «О нормативных правовых актах», согласно которому законодательные термины должны быть понятными и однозначными. Чтобы избежать произвольной интерпретации, бизнес-союз предлагает разработать нормативный правовой акт, который будет толковать применение норм декрета № 7, в частности, разъяснит понятия «надлежащая организация деятельности» и «непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности».